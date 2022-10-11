Türkiye ve Rusya arasında kritik temas! Bakan Hulusi Akar, Sergey Şoygu ile görüştü

Başarıyla devam eden tahıl nakli konusundaki gelişmeler üzerinde duruldu,

İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

Suriye'nin kuzeyi bağlamında;

Terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu vurgulandı,

Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemi bir kez daha dile getirildi."

BAŞKAN ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞECEK

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 13 Ekim'de görüşeceğini bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Putin ve Erdoğan'ın, Astana'daki görüşmesiyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirten Peskov, "Görüşme yarın değil perşembe günü gerçekleşecek." dedi.

Peskov, görüşmede, Ukrayna meselesi ve ikili ilişkilerin ele alınacağı bilgisini paylaştı.

"ABD, UKRAYNA MESELESİNE FİİLİ OLARAK DAHİL OLDU"

ABD'nin Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini sevk etme yönündeki planlarını değerlendiren Peskov, "Bu, Ukrayna tarafı için çatışmayı daha uzun ve daha acı hale getirecek ancak hedeflerimizi ve nihai sonucu değiştirmeyecek." dedi.

"ABD'nin, Ukrayna meselesine fiili olarak dahil olduğunu" belirten Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili hedeflerine "verimli" ve "etkili bir şekilde" ulaşmayı planladığını dile getirdi.