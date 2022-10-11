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    • Güncel
    • 11.10.2022 19:41
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    • 11.10.2022 20:08
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    Ayşenur Arslan seviyesizliği: Boğaziçi'nde iftar yapanlara dil uzattı, skandal sözlerini Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçişine bağladı

    CHP yandaşı mangır medya skandallara doymuyor. Geçtiğimiz günlerde tesettür üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan bu kez de Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar yapan gençlere dil uzattı. "Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar. Bu akıldan bilim falan beklemeyin" diyen fondaş Arslan, skandal sözlerini Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçisine bağladı. Kurduğu alaka ile pes dedirten Ayşenur Arslan, "Teğmen Çelebi gittiğin yer burası, ben ne diyeyim?" dedi.

    Fosil mangırın iftar hazımsızlığı! Seviyesiz sözler

    CHP yandaşı mangır medyanın İslam'ı ve Müslümanları hedef alan tutumu dinmek bilmiyor.


    Geçtiğimiz günlerde tesettür üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen tanışma iftarındaki öğrencileri hedef aldı.



    "Harem selamlık şekilde yer sofrasında yemek yiyorlar" ifadelerini kullanan Arslan, "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin" dedi.

    Halk TV'nin fosili Ayşenur Arslan, bu olayları örnek göstererek bugün AK Parti'ye geçtiğini açıklayan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi "İşte gittiğin yer bu" diyerek hedef aldı.



    Skandal sözlerini Çelebi'nin AK Parti'ye geçisine bağlayan Arslan'ın kurduğu alaka 'pes' dedirtti.

    SEVİYESİZ SÖZLER: "BU AKILDAN BİLİM FALAN BEKLEMEYİN"
    Arslan'ın skandal açıklamaları şöyle:

    "Boğaziçi Üniversitesi bu ülkenin en önemli bilim yuvalarından biri. Rektörünü değiştirdiler, öğretmenlerini attılar, mezuniyet törenine 'hayır' dediler.

    Tanışma iftarı düzenlenmiş dün akşam. Oraya duyuru davet organizasyon serbest. Harem selamlık genç kızlar üniversitede erkek öğrenciler bir tarafta yer sofrasında yiyorlar.

    Üniversite öğrencileri yer sofrasında yemek yemenin yerli, milli ve İslami olduğunu zannediyor. Böyle zanneden bir akıldan bilim falan beklemeyin.




        "TEĞMEN ÇELEBİ GİTTİĞİN YER BURASI, BEN NE DİYEYİM"
        Yer sofrasında yemek yemek masanın icadından önce yapılan bir şeydir. Romalılar da yatarak yerdi. Hiç yerli ve milli değildir olay. Hala bazı ülkelerde, adını vermeye gerek yok yerde yiyorlar. Erdoğan da gittiği her yerde yerde yemek yiyor.

        Bir de kız öğrenci ayrı yerde, harem selamlık, Boğaziçi Üniversitesi'nde... Teğmen Çelebi gittiğin yer burası, ben ne diyeyim?"



        DİYANET'İ HEDEF ALDI
        Ayşenur Arslan, geride bıraktığımız günlerde de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı seviyesiz sözlerle hedef almış, "Diyanet haddini aşan bir kurum" demişti.
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        Fosil mangırın iftar hazımsızlığı! Seviyesiz sözler
        Haberler Güncel Ayşenur Arslan seviyesizliği: Boğaziçi'nde iftar yapanlara dil uzattı, skandal sözlerini Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçişine bağladı
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