Ayşenur Arslan seviyesizliği: Boğaziçi'nde iftar yapanlara dil uzattı, skandal sözlerini Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçişine bağladı







"TEĞMEN ÇELEBİ GİTTİĞİN YER BURASI, BEN NE DİYEYİM"

Yer sofrasında yemek yemek masanın icadından önce yapılan bir şeydir. Romalılar da yatarak yerdi. Hiç yerli ve milli değildir olay. Hala bazı ülkelerde, adını vermeye gerek yok yerde yiyorlar. Erdoğan da gittiği her yerde yerde yemek yiyor.

Bir de kız öğrenci ayrı yerde, harem selamlık, Boğaziçi Üniversitesi'nde... Teğmen Çelebi gittiğin yer burası, ben ne diyeyim?"