6'lı masada bakanlık bombası: Masa altındaki HDP ile gizli pazarlıklar sürüyor!

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar aday benim mesajları verse de bu durum ittifak ortaklarınca, özellikle İYİ Parti cephesince pek de kabul görmüyor.
ANLAŞMALAR DEŞİFRE OLMAYA BAŞLADI
Adaylık konusunda yaşanan kavganın bir benzeri bakanlık üzerinden de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hazinenin anahtarı için birbirine girdiği ortaya çıkan DEVA ve İyi Parti'den sonra terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada "bakanlık" anlaşmaları deşifre olmaya başladı.
6'LI MASADAN HDP'YE BAKANLIK ÇIKTI
Buna göre, altı liderin buluşmasında, "Her partinin cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, hukuk, ekonomi gibi her birinin alanı olsun, böylece ortak bir akılla yönetim kurulsun" önerileri konuşuldu. Elbette bunlar sadece sadece 6 partinin masanın altındaki ortak HDP'nin de bakanlık alacağı anlamına geliyor.