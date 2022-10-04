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    • Güncel
    • 04.10.2022 10:52
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    • 04.10.2022 11:35
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    6'lı masada bakanlık bombası: Masa altındaki HDP ile gizli pazarlıklar sürüyor!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada aday kavgası devam ederken bir yandan da "bakanlık" anlaşmaları deşifre olmaya başladı. HDP'ye her fırsatta bakanlık sözü veren CHP'nin kirli oyunu 6'lı masanın son toplantısında ortaya çıktı. Buna göre, “her partinin cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, hukuk, ekonomi gibi her birinin alanı olsun, böylece ortak bir akılla yönetim kurulsun” konuları konuşuldu. Bu da masanı altındaki ortağı HDP'nin de bakanlık alacağı anlamına geliyor.

    takvim.com.tr
    6’lı masada bakanlık bombası!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar aday benim mesajları verse de bu durum ittifak ortaklarınca, özellikle İYİ Parti cephesince pek de kabul görmüyor.

    ANLAŞMALAR DEŞİFRE OLMAYA BAŞLADI
    Adaylık konusunda yaşanan kavganın bir benzeri bakanlık üzerinden de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hazinenin anahtarı için birbirine girdiği ortaya çıkan DEVA ve İyi Parti'den sonra terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ve FETÖ'nün gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada "bakanlık" anlaşmaları deşifre olmaya başladı.

    6'LI MASADAN HDP'YE BAKANLIK ÇIKTI
    Buna göre, altı liderin buluşmasında, "Her partinin cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, hukuk, ekonomi gibi her birinin alanı olsun, böylece ortak bir akılla yönetim kurulsun" önerileri konuşuldu. Elbette bunlar sadece sadece 6 partinin masanın altındaki ortak HDP'nin de bakanlık alacağı anlamına geliyor.

        YILBAŞINA KADAR ADAY YOK
        Liderlerin 15-20 gün gibi aralıklarla daha sık buluşacağı da gelen bilgiler arasında. Aday konusunda kararını veremeyen 6'lı masanın yılbaşına kadar aday belirlemesi beklenmiyor.


        TERÖR TUTUKLUSU HDP'Lİ DEMİRTAŞ'TAN ZAMANLAMASI MANİDAR MEKTUP
        6-8 Ekim olaylarının kirli müsebbibi, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" söyleminin sahibi terör tutuklusu Selahattin Demirtaş geçtiğimiz günlerde zamanlaması manidar bir mektupla masaya 'ortak aday' mesajı vermişti.

        16 Eylül'de mangır medyasına yansıyan mektupta bölücü Demirtaş'ın HDP'ye Bakanlık vaadi sonrası kağıda kaleme sarılması dikkat çekerken sahnelenen kirli işbirliği bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı.



            Bölücü HDP'li ortaklarına yönelik şu ifadeleri kullandı;

            "İLK TURDA KAZANMALI"
            Temennim bütün muhalefetin uzlaşarak belirleyeceği bir ismin ortak adayımız olarak seçime girmesi ve ilk turda kazanmasıdır.

            Bağlama da çalabilmeli desem kim olduğunu kesin anlarsınız. Tabii ki şaka bir yana, ortak aday olmaktan onur duyarım ancak "malum" nedenlerle şimdilik, bu seçime ortak aday ben değilim.



            "ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
            Önümüzdeki seçim için bu kriterlere yakın aday veya adayların olduğunu biliyorum. Umarım böyle bir aday etrafında halk olarak birleşmeyi, barışmayı, demokrasimizi en güçlü şekilde kurmayı başarırız. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz.

            Selahattin Demirtaş'ın CHP yandaşı yayınlarıyla ön plana çıkan FOX TV'ye mektup göndererek, masadaki ortaklarına mesaj iletmesi sahnelenen kirli işbirliğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.



            HDP'YE BAKANLIK VAAT EDİLİYOR, DEMİRTAŞ KAĞIDA KALEME SARILIYOR
            HDP'ye Bakanlık vaadi sonrası terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın kağıda kaleme sarılıp yaptığı bu çıkış, tüm dikkatleri üzerine topladı.

            Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' çıkışında bulunarak tüm tepkileri üzerine topladı.

            CHP'nin gündemi HDP'ye bakanlık!

            Tekin şu ifadeleri kullanmıştı:

            "Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir

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            Kuruluş Osman
            Haberler Güncel 6'lı masada bakanlık bombası: Masa altındaki HDP ile gizli pazarlıklar sürüyor!
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