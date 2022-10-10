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    • 10.10.2022 19:29
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    • 10.10.2022 19:53
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    Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına Muharrem İnce tepki gösterdi: Kendi ayağına sıktı

    CHP’nin başörtüsü çıkışıyla yaptığı ‘riyarkarlığa’ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Samimiysen gel bu konuyu Anayasa ile çözelim” dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Kılıçdaroğlu’nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten” dedi.

    Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına Muharrem İnce’den tepki

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı bir video ile başörtüsüyle ilgili bir yasa teklifinde bulunacağını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na "Samimiysen gel bu konuyu Anayasa ile çözelim" çağrısında bulundu.



    Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına CHP yandaşları bile gösterirken konuya ilişkin yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu'na Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de tepki gösterdi.



    Muharrem İnce, partililerin oluşturduğu konvoyla birlikte Ankara'nın ilçelerini dolaştı. İnce, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde taksi ve pazar esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.



        "KILIÇDAROĞLU AYAĞINA SIKTI"
        İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Bugün gündemimizde hayat pahalılığı var. Türkiye'nin 81 vilayetinde herkes aynı şeyi konuşuyor. Şimdi kış kapıda; 'nasıl ısınacağız?' Bunları konuşmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'yasa ile olmaz gelin Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben. Sonradan da 'onun elinden bu kozu aldım' gibi durum tespiti yapıyor; ama öyle değil. Yani bir anda hayat pahalılığını unuttuk toplumun gündeminde olmayan başörtüsünü konuştuk ne yazık ki" dedi.



        KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
        TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." dedi.



        "SAMİMİYSEN GEL ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPALIM"
        Başkan Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu başörtüsü kanun teklifini hatırlatarak, "Eğer samimiyseniz sorunu tamamen çözmek için anayasa değişikliği yapalım." önerisinde bulundu.

        "EĞER DÜRÜSTSEN..."
        AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan,"Madem teklifi getirdi, öyleyse daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen başörtüsü meselesini gündemden çıkarmakta samimiyse gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde yapalım" ifadesini kullandı.

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        Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına Muharrem İnce’den tepki
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına Muharrem İnce tepki gösterdi: Kendi ayağına sıktı
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