Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına Muharrem İnce tepki gösterdi: Kendi ayağına sıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı bir video ile başörtüsüyle ilgili bir yasa teklifinde bulunacağını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na "Samimiysen gel bu konuyu Anayasa ile çözelim" çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına CHP yandaşları bile gösterirken konuya ilişkin yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor.
Kılıçdaroğlu'na Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de tepki gösterdi.
Muharrem İnce, partililerin oluşturduğu konvoyla birlikte Ankara'nın ilçelerini dolaştı. İnce, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde taksi ve pazar esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.