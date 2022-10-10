CHP'li belediyelerden LGBT lobilerine kurumsal kalkan! Avrupa Birliği finanse etti CHP destek verdi

Eşcinsel bir toplum yaratarak aile yapısının altını dinamitlemek için faaliyet gösteren LGBT lobilerine kurumsal bir kimliğe büründürerek meşruiyet kazandırmak isteyen CHP, belediyeler aracılığı ile operasyona başladı. Geçtiğimiz günlerde CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un belediye meclisine sunduğu "Eşitlik Şefliği" kurulması teklifi AK Parti grubunun oylarıyla reddedilirken, "Eşitlik Birimi"nin 29 belediyede mevcut olduğu ortaya çıktı.

CHP'Lİ BELEDİYELER LGBT LOBİSİNE OMUZ VERDİ

Avrupa Birliği, ABD, İsveç, Hollanda büyükelçilikleri, Sorosçu Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD), birçok CHP'li belediye ile görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler neticesinde bazı CHP'li belediyelerde "Eşitlik Birimi" adı altında LGBT lobisini kurumsal kimliğe büründürmek için bazı yapılar kuruldu.

YABANCI BÜYÜKELÇİLİKLERDEN DESTEK

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CEİD) de resmi internet sitesinde derneğin "kuir" ve "feminist" olduğunu, "LGBTİQA+ hareketinde yer aldığını" ve "ikili cinsiyet sistemini sorguladığını" ifade ediyor.

Derneğin resmi destekçileri arasında Şişli ve Kadıköy Belediyeleri ile Avrupa Birliği, ABD Büyükelçiliği, İsveç Büyükelçiliği, Hollanda Büyükelçiliği ve ABD merkezli Açık Toplum Vakfı da yer alıyor.

Ayrıca derneğin "değerlerimiz" açıklamasında LGBTİ+ hareketi, kuir ve feminizm yer alıyor. Raporda projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği de belirtiliyor.