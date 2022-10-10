Terör örgütlerine karşı yurt genelinde operasyonda hız kesmeden sürüyor.
Bu kapsamda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Ekim'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Güncel
- 10.10.2022 17:59
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- Son Güncelleme:
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- 10.10.2022 17:59
Şırnak’taki PKK/KCK operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı
Şırnak'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. 12 şüpheliden 2'si, tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüphelinin de işlemleri sürüyor.
Terör örgütlerine karşı yurt genelinde operasyonda hız kesmeden sürüyor.