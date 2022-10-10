Şırnak’taki PKK/KCK operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı

Terör örgütlerine karşı yurt genelinde operasyonda hız kesmeden sürüyor.



Bu kapsamda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Ekim'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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