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    • Güncel
    • 10.10.2022 17:59
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    • 10.10.2022 17:59
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    Şırnak’taki PKK/KCK operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı

    Şırnak'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. 12 şüpheliden 2'si, tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüphelinin de işlemleri sürüyor.

    PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı

    Terör örgütlerine karşı yurt genelinde operasyonda hız kesmeden sürüyor.

    Bu kapsamda Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Ekim'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Güncel Şırnak’taki PKK/KCK operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklandı
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