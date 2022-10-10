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    • 10.10.2022 17:27
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    Balyoz kumpası davasında şoke eden karar! Mehmet Baransu'ya tahliye...

    Mehmet Baransu'nun Balyoz kumpası davasında tahliyesine hükmedildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Baransu'nun 13 yıl hapis ile cezalandırıldığı Balyoz davasını bozdu. Kararı veren ismin mahkemenin asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın olmadığı, yerine bakan kıdemli üye hakimin verdiği öğrenildi.

    Balyoz kumpası davasında şoke eden karar!

    Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu'nun davasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi bozma kararı verdi.

    Daire aynı zamanda Baransu'nun tahliyesine hükmetti.

    Verilen kararda dairenin asıl başkanı Bülent Dalkıran'ın olmadığı, yerel mahkemede dosyaya bakması nedeniyle İstinaf incelemesine kıdemli üye hakimin başkanlık ettiği öğrenildi.

    Mehmet Baransu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki farklı bir davasından dolayı cezaevinden çıkamayacak.

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    Haberler Güncel Balyoz kumpası davasında şoke eden karar! Mehmet Baransu'ya tahliye...
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