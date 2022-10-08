Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) yapılan yazılı açıklamada, TPAO'nun Karadeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğü belirtildi.
Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında göreve çıkan Kanuni sondaj gemisinin, Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama operasyonlarını gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Karadeniz gazının 2023'ün ilk çeyreğinde karaya ulaştırılması kapsamında TPAO belirlenen takvim çerçevesinde tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Lojistik çalışmalarının hazır hale getirilmesinin yanı sıra envantere alınan 3 sondaj gemisi; Fatih, Yavuz ve Kanuni durmaksızın çalışıyor. Kanuni'nin Türkali-12 kuyusunda alt tamamlama çalışmalarını bu ay içinde tamamlaması ve yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor."