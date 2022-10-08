



Açıklamada, Türkiye'nin milli enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını katlayan TPAO'nun, Filyos kıyısından 170 kilometre uzakta, yaklaşık 2200 metre derinlikte deniz tabanı üretim sisteminin inşasına devam ettiği belirtilerek, "Şu ana kadar proje kapsamında Karadeniz'de toplam 15 kuyu açıldı. Ağustos 2020 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk ultra derin deniz keşfi ve sonrasında eklenen müjdelerle 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin milli ekonomiye kazandırılması hedefleniyor." ifadesine yer verildi.

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