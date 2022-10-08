MHP'li Arzu Erdem kendisini engellemek isteyen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a raconu kesti: Azdan az çoktan çok gider

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bugün İstanbul Esenyurt ilçesinde incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu. Erdem, ilçeden geçen Haramidere'nin içler acısı halini de videoyla kayda aldı. Dereye akan kanalizasyonu gösteren MHP'li vekil kokunun ise dayanılmayacak seviyede olduğunu söyledi.
MHP'li kadın vekil CHP'li başkana racon kesti VİDEO
CHP'Lİ BAŞKAN KONUŞMASINI ENGELLEDİ
Arzu Erdem, akşam saatlerinde Esenyurt'ta 40 derneğin düzenlediği etkinlikte yapmak istediği konuşma ise CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve güvenlik görevlileri tarafından engellendi.
ELİNE MEGAFONU ALDI RACONU KESTİ: AZDAN AZ ÇOKTAN ÇOK GİDER
Erdem'i bu engelleme durduramadı. Eline megafon alıp sahneye çıkan MHP'li vekil, Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karaketerinin dillere pelesenk olmuş sözüyle adeta racon kesti.
Arzu Erdem "Esenyurt'ta derdi olan varsa derdiyle dertlenen bacasından duman tütmeyen varsa bacasından dümen tüttüren ve bizim için Esenyurt'ta kardeşliğin birliğin beraberliğin sembolü olan burada bulunan kahraman kadınlardan bir alkış alabilir miyim?