MHP'li Arzu Erdem kendisini engellemek isteyen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a raconu kesti: Azdan az çoktan çok gider





"MASKE TAKSAM BU KOKUYA DAYANAMAM"

İşte bakalım normalde dere bu şekilde geliyor, simsiyah tabi bu da temiz değil bu arada ama derenin birleştiği yerde akış var ki bu tamamiyle şuan dayanılmaz halde. Maske taksam herhalde ben dayanamam burada lağım kokusuna." ifadelerini kullandı.





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