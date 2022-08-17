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    • 17.08.2022 19:50
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    Son dakika: Vira Bismillah! Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han Akdeniz'de sondaja başladı

    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." açıklamasında bulundu.

    Abdülhamid Han sondaja başladı

    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han gemisinin Yörükler-1 kuyusunda ilk sondajına başladığını duyurdu.


    Dönmez konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.



    Bakan Dönmez paylaşımında "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun" ifadelerini kullandı.



    ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
    Abdülhamid Han, önceki adıyla Cobalt Explorer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu bir ultra derin su sondaj gemisi.

    Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Geminin kulesi ise 104 metre uzunluğunda.



        238 metre uzunlukta, 42 metre genişlikte ve 62 bin groston ağırlığında olan gemi; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

        Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle hidrokarbon arayan filonun en büyüyü olan Abdülhamid Han, yedinci nesil olarak adlandırılıyor.



        Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle denizde araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

        Abdülhamid Han, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak. Yunanistan, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına ağırlık vereceğini ve bunun iki ülke arasında yeni gerilimlere neden olabileceğini açıklamıştı.
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