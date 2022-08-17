Son dakika: Vira Bismillah! Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han Akdeniz'de sondaja başladı





238 metre uzunlukta, 42 metre genişlikte ve 62 bin groston ağırlığında olan gemi; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle hidrokarbon arayan filonun en büyüyü olan Abdülhamid Han, yedinci nesil olarak adlandırılıyor.