Son dakika: Vira Bismillah! Bakan Dönmez duyurdu: Abdülhamid Han Akdeniz'de sondaja başladı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han gemisinin Yörükler-1 kuyusunda ilk sondajına başladığını duyurdu.
Dönmez konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Bakan Dönmez paylaşımında "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Abdülhamid Han, önceki adıyla Cobalt Explorer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu bir ultra derin su sondaj gemisi.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Geminin kulesi ise 104 metre uzunluğunda.