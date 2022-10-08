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    • Güncel
    • 08.10.2022 11:02
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    • 08.10.2022 11:12
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    8 Ekim hava durumu! Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Türkiye genelinde yağmur ve kuvvetli yağış bekleniyor. 8 Ekim hava durumu haritasında; Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Trakya ve Kıyı Ege dışında kalan bölgelerde yağışlı havanın etkili olacağı görülüyor. Yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı.

    19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu raporu paylaşıldı. Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte çok sayıda bölgede kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı paylaşılarak muhtemek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

    SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİSİ ALTINA ALACAK
    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

    BÖLGESEL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
    Yağışların Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    19 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bolu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için turuncu kodlu uyarı yapılırken, Bilecik, Bingöl, Bursa, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Sivas, Tokat, Tunceli ve Bayburt için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

        YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında düşecek, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

        KUVVETLİ RÜZGARLAR ETKİLİ OLUYOR
        Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) şeklinde esecek.

        Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
        Ankara:         Parçalı ve çok bulutlu, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor 15


        İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21


            İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26


            Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29


            Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25


                Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 21


                Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 20


                Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


                    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 28

                    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
                    İstanbul'da bugün hava öğlen saatleri ve sonrası Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında hafif yağmur görülecek. Sıcaklık 23 derece. Bu sıcaklıkta önümüzdeki 3-4 gün düşüş görünmüyor. Yarın ve pazardan sonra da yağış da görünmüyor.

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                    Haberler Güncel 8 Ekim hava durumu! Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor
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