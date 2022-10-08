8 Ekim hava durumu! Meteoroloji'den 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu raporu paylaşıldı. Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte çok sayıda bölgede kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 19 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı paylaşılarak muhtemek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİSİ ALTINA ALACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.