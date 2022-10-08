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    • Güncel
    • 08.10.2022 13:38
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    • 08.10.2022 13:56
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    Başörtüsüne anayasal güvence! MHP lideri Devlet Bahçeli: MHP elinden gelen gayreti gösterecektir

    Son dakika haberi... Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan başörtüsüne anayasal güvence çalışmasıyla ilgili olarak, "TBMM'ye anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecektir." dedi.

    Anayasa değişikliğine tam destek

    Son dakika haberi... Milliyetçi Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

    Bahçeli'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    - (Başörtüsüne anayasal güvence) Bugünkü TBMM'de Cumhur İttifakı'nın oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM'ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elden gayreti gösterecek. Bu gayretin çerçevesinde de mecliste oluşan bütün siyasi partilerin bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Cumhurbaşkanımıza da onun yönetimini de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu belirtirim.
    - (Erken seçim tartışmaları) Şu an için Türkiye'nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır.

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    Haberler Güncel Başörtüsüne anayasal güvence! MHP lideri Devlet Bahçeli: MHP elinden gelen gayreti gösterecektir
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