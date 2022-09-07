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    • Güncel
    • 07.09.2022 22:36
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    • 07.09.2022 23:07
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    CHP fondaşı İsmail Saymaz önce paylaştı sonra fırçayı yiyince sildi: Anketlerde İstanbul ve Ankara'da AK Parti önde

    Geçtiğimiz günlerde ORC'nin seçim anketini paylaşarak İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon'da AK Parti'nin en az yüzde 30 oyla birinci parti olduğunu söyleyerek muhalefete uyarıda bulunan CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, bugün de bir paylaşım yaparak ASAL Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'nin önde götürdüğünü söyleyen Saymaz, CHP'lilerden aldığı tepki sonrası kısa sürede paylaşımını sildi.

    takvim.com.tr
    Önce paylaştı sonra fırça yiyince sildi: AK Parti önde...

    Geçtiğimiz günlerde CHP'ye yakın olan ORC'nin yaptığı anket sonuçlarını paylaşan fondaş gazeteci İsmail Saymaz, 2023 seçimleri öncesi İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon gibi büyükşehirlerde AK Parti'nin en az yüzde 30 oyla birinci parti konumunda olduğunu belirterek muhalefeti uyarmıştı.

    Saymaz bugün de ASAL Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaştı. Yaptığı paylaşımda İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'nin kazandığını söyleyen Saymaz, "ASAL Araştırma'ya göre bu pazar seçim olsa İstanbul ve Ankara'yı AK Parti, İzmir ve Adana'yı CHP kazanıyor. İstanbul ve Ankara'da Cumhur, Millet'i geçiyor. Türkiye tek yanlı sokak röportajlarından, halkın tepkisi muhaliflerin sosyal medya etkileşiminden ibaret değil." ifadelerini kullandı.

    FIRÇAYI YEDİ TWEETİ SİLDİ
    Saymaz'ın paylaşımı sonrası CHP'lilerden fondaş gazeteciye büyük tepki geldi. Anket sonuçlarının doğru olmadığını iddia eden CHP'liler Saymaz'ın paylaşımının altına yorum atarken, aldığı tepki sonrası Saymaz açıklama yapmadan kısa sürede tweetini sildi. Saymaz'ın paylaşımını silmesinin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları "Ya fırçayı yedi, ya da fonu kesilecek diye korkmuş olmalı." yorumunda bulundu.

    İŞTE SAYMAZ'IN PAYLAŞTIĞI O ANKET SONUÇLARI

    4 BÜYÜKŞEHİRDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL?
    ASAL Araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da halkın eğilimlerini araştırdı.



        İstanbul
        Yapılan araştırmada, İstanbul'da AK Parti yüzde 34,3 ile birinci parti oldu. CHP'nin oy oranı ise yüzde 25,8'de kaldı. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 41,5 oldu. Millet İttifakı ise yüzde 39,3'te kaldı.

        Ankara
        Araştırmada başkent Ankara'da da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankara'da da tıpkı İstanbul gibi AK Parti yüzde 33,5'luk oy oranıyla birinci parti olurken, CHP ise yüzde 26,9'da kaldı. Cumhur İttifakı Ankara'da 42,4; Millet İttifakı ise 41,2'de kaldı.

        İzmir
        İzmir'de CHP yüzde 36,7 ile birinci parti oldu. AK Parti ise yüzde 23,4 ile CHP'yi takip etti. Burada Millet İttifakı'nın oy oranı 51,4; Cumhur İttifakı ise 29,2'de kaldı.



            Adana
            Adana'da da CHP ilk sırada yer aldı. İlde yapılan araştırmada CHP'nin oy oranı yüzde 30,1 olarak çıkarken, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 26,3'te kaldı. Adana'da Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 44,8; Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 35,9 oldu.

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            İSMAİL SAYMAZ DAVUTOĞLU'NUN AVUKATI OLDU AYŞENUR İLE KAPIŞTI
            Geçtiğimiz günlerde de İsmail Saymaz'ın, Halk TV'de Ayşenur Arslan ile tartışması gündeme bomba gibi düştü. Saymaz, Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masada dışlanmaması gerektiğini savunurken Ayşenur Arslan sert çıktı. Bu zafer havasının muhalefete zarar verdiğini söyleyen Saymaz, bazı kesimlerin muhafazakar çevreleri dışladığını savundu. Saymaz'ın bu değerlendirmesi sonrası kısa bir duraksama yaşayan Ayşenur Arslan ise daha sonra araya girerek, Saymaz'ın düşüncelerine katılmadığını belirtti.

            "Nerede var canım! Nerede var?" diyen Arslan, "Davutoğlu AK Parti'de kalsa daha mı iyiydi. Belki de daha iyiydi kardeşim ne farkı var. Geçmişteki görüşünden." dedi.

            İşte ikili arasında gerginliği tırmandıran o diyalog;

            İsmail Saymaz:
            Son dönemde muhalif mecralarda gözlemlediğim bu kolay ve erken zafer havasına kapılmanın da etkisi ile muhafazakar çevreleri dışlayıcı bir tutum var. Derhal bundan vazgeçilsin.

            Ayşenur Aslan:
            Nerede var canım! Nerede var.

            İsmail Saymaz:
            Var. Zaman zaman görüyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Seni kastetmedim zaten. Muhalif liderlerden de bahsetmiyorum.

            Ayşenur Aslan:
            Kimi kast ediyorsun?

            İsmail Saymaz:
            İsimlendirmek istemiyorum ama söylüyorum. Bu tutumlardan vazgeçilsin. Davutoğlu'na Babacan'a dair eleştirileri ben anlıyorum. Ben eleştiriyorum. Daha geçen Davutoğlu'nun Suriye politikasını eleştiren bir yazı yazdım. Zaten siz masa da olmamalısınız. Zaten sizin yeriniz orası, siz orada olmamalısınız. Yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil bu tutumdan vazgeçilmeli ve şunu anlamakta zorlanıyorum. Davutoğlu ya Ali Babacan AK Parti'de kalsa daha mı iyiydi yani. Görüşlerini değiştirmiş olmaları, bugün muhalif pozisyonda durmuş olmaları. Toplumsal ve siyasal muhalefete güç kazandırmaz mı? Bizim her akşam bir yayınımızda Gelecek ve DEVA partilerinden birileri var. Olmaları da gerekir.

            Ayşenur Aslan:
            Bir şey sorabilir miyim sana. Senin moderatör değilsin galiba ama bir programın var değil mi? Bir akşam gelip orada konuğunuz olup ben bu konudaki görüşlerimi anlatmak istiyorum.

            İsmail Saymaz:
            Gel, bu akşam gel, yarın akşam gel…

            Ayşenur Aslan:
            Hayır, hayır latife yapıyorum tabi de şaka yapıyorum. Şundan çok affedersin. Davutoğlu AK Parti'de kalsa daha mı iyiydi. Belki de daha iyiydi kardeşim ne farkı var. Geçmişteki görüşünden.

            İsmail Saymaz:
            Ben senin gibi düşünmüyorum.

            Ayşenur Aslan:
            İşte ben onun için zaten gelip konuşmak istedim. Sen benim konuğum olduğun için ben susmayı tercih ediyorum.
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            Haberler Güncel CHP fondaşı İsmail Saymaz önce paylaştı sonra fırçayı yiyince sildi: Anketlerde İstanbul ve Ankara'da AK Parti önde
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