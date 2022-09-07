CHP fondaşı İsmail Saymaz önce paylaştı sonra fırçayı yiyince sildi: Anketlerde İstanbul ve Ankara'da AK Parti önde

Geçtiğimiz günlerde CHP'ye yakın olan ORC'nin yaptığı anket sonuçlarını paylaşan fondaş gazeteci İsmail Saymaz, 2023 seçimleri öncesi İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Trabzon gibi büyükşehirlerde AK Parti'nin en az yüzde 30 oyla birinci parti konumunda olduğunu belirterek muhalefeti uyarmıştı.
Saymaz bugün de ASAL Araştırma'nın anket sonuçlarını paylaştı. Yaptığı paylaşımda İstanbul ve Ankara'yı AK Parti'nin kazandığını söyleyen Saymaz, "ASAL Araştırma'ya göre bu pazar seçim olsa İstanbul ve Ankara'yı AK Parti, İzmir ve Adana'yı CHP kazanıyor. İstanbul ve Ankara'da Cumhur, Millet'i geçiyor. Türkiye tek yanlı sokak röportajlarından, halkın tepkisi muhaliflerin sosyal medya etkileşiminden ibaret değil." ifadelerini kullandı.
FIRÇAYI YEDİ TWEETİ SİLDİ
Saymaz'ın paylaşımı sonrası CHP'lilerden fondaş gazeteciye büyük tepki geldi. Anket sonuçlarının doğru olmadığını iddia eden CHP'liler Saymaz'ın paylaşımının altına yorum atarken, aldığı tepki sonrası Saymaz açıklama yapmadan kısa sürede tweetini sildi. Saymaz'ın paylaşımını silmesinin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları "Ya fırçayı yedi, ya da fonu kesilecek diye korkmuş olmalı." yorumunda bulundu.
İŞTE SAYMAZ'IN PAYLAŞTIĞI O ANKET SONUÇLARI
4 BÜYÜKŞEHİRDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL?
ASAL Araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da halkın eğilimlerini araştırdı.