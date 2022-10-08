Balıkesir'de toplu açılış töreni sonrası Başkan Erdoğan’a bölgesel yemeklerden akşam yemeği! Coğrafi işaretli Sındırgı'nın yağcıbedir halısı hediye edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın organize ettiği yemekte Edremitli Şef Ekrem Yanbolluoğlu'nun hazırladığı menü ile akşam yemeği yedi.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULAN MENÜ
Menüde kelle paça çorbası, Edremit erken hasat zeytinyağı, yeni hasat kırma zeytin, Kazdağları Eybek Zirvesi'nde yaşayan keçilerden elde edilen peynir, sura, çam fıstıklı ve kuş üzümlü lahana sarması, kabak çiçeği dolması, portakallı kereviz, manda yoğurdu, Balıkesir Kaymaklısı ve Edremit höşmeriminden oluştu.
Yemek sonrası Başkan Erdoğan, şef Yanbolluoğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Şef Yanbolluoğlu, yaptığı açıklamada, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir ziyareti üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu protokol yemeğini hazırlayıp sunduk." dedi.
COĞRAFİ İŞARETLİ SINDIRGI'NIN YAĞCIBEDİR HALISI HEDİYE EDİLDİ
Ayrıca toplu açılış töreni için Balıkesir'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan tören sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a burada Sındırgı'nın yağcıbedir halısı hediye edildi.
Toplantı ve ziyaret sonrasında Sındırgı ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan için özel dokunan ilmek ilmek duyguların, hasretlerin işlendiği, coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait 3000 yıllık bir kültür eseri kız Yağcıbedir Halısı Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve AK Parti Sındırgı ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla tarafından Sındırgılı vatandaşlar adına Başkan Erdoğan'a hediye edildi.