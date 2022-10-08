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    • 09.10.2022 01:57
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    • 09.10.2022 01:57
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    Balıkesir'de toplu açılış töreni sonrası Başkan Erdoğan’a bölgesel yemeklerden akşam yemeği! Coğrafi işaretli Sındırgı'nın yağcıbedir halısı hediye edildi

    Toplu açılış töreni için Balıkesir'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam yemeğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Edremitli Şef Ekrem Yanbolluoğlu’nun hazırladığı bölgesel yemeklerden oluşan menüden yedi. Yemek sonrasında şef Yanboluoğlu ile sohbet edip fotoğraf çektiren Başkan Erdoğan'a, Sındırgı'nın yağcıbedir halısı da hediye edildi. Başkan Erdoğan, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olduğu dönemde de Sındırgı ilçesine ziyarette bulunmuştu.

    Başkan Erdoğan’a akşam yemeği ve halı hediyesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın organize ettiği yemekte Edremitli Şef Ekrem Yanbolluoğlu'nun hazırladığı menü ile akşam yemeği yedi.

    İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULAN MENÜ
    Menüde kelle paça çorbası, Edremit erken hasat zeytinyağı, yeni hasat kırma zeytin, Kazdağları Eybek Zirvesi'nde yaşayan keçilerden elde edilen peynir, sura, çam fıstıklı ve kuş üzümlü lahana sarması, kabak çiçeği dolması, portakallı kereviz, manda yoğurdu, Balıkesir Kaymaklısı ve Edremit höşmeriminden oluştu.



    Yemek sonrası Başkan Erdoğan, şef Yanbolluoğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Şef Yanbolluoğlu, yaptığı açıklamada, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir ziyareti üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu protokol yemeğini hazırlayıp sunduk." dedi.



    COĞRAFİ İŞARETLİ SINDIRGI'NIN YAĞCIBEDİR HALISI HEDİYE EDİLDİ
    Ayrıca toplu açılış töreni için Balıkesir'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan tören sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'a burada Sındırgı'nın yağcıbedir halısı hediye edildi.

    Toplantı ve ziyaret sonrasında Sındırgı ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan için özel dokunan ilmek ilmek duyguların, hasretlerin işlendiği, coğrafi işareti Sındırgı Belediyesine ait 3000 yıllık bir kültür eseri kız Yağcıbedir Halısı Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve AK Parti Sındırgı ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla tarafından Sındırgılı vatandaşlar adına Başkan Erdoğan'a hediye edildi.



        Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş Başkan Erdoğan'a halının özellikleri hakkında bilgi vererek, Sındırgılı vatandaşların hasretle Başkan Erdoğan'ın ilçeye gelmesini beklediğini belirtti.

        1995 YILINDA DA ZİYARETTE BULUNMUŞTU
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğu dönemde Sındırgı ilçesini ziyaret etmişti.



        "GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN MİMARI BAŞKAN ERDOĞAN"
        Toplu açılış töreninde muhteşem bir sevgi selinin olduğunu, Sındırgı'dan binlerce kişinin de tarihi buluşmada yer aldığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "AK Parti bir parti değil, partiler ötesidir. AK Parti bir dava, sevda, aşk, sevgi, muhabbet, birlik ve beraberliktir. Birlik beraberliğimiz ve kardeşliğimiz mübarek olsun. İlmek ilmek duyguların işlendiği Yağcıbedir halısını ilmek ilmek Türkiye'yi işleyen güçlü Türkiye'nin mimarı Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ederek Sındırgılı vatandaşlarımızın selamlarını ilettik. 3000 yıllık kültürümüz Yağcıbedir halılarımız gibi Başkanmız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, teşkilatımızın büyük gücüyle ilçemizi ilmek ilmek dokuyoruz. Bu tarihi buluşmaya katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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