Balıkesir'de toplu açılış töreni sonrası Başkan Erdoğan’a bölgesel yemeklerden akşam yemeği! Coğrafi işaretli Sındırgı'nın yağcıbedir halısı hediye edildi





"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN MİMARI BAŞKAN ERDOĞAN"

Toplu açılış töreninde muhteşem bir sevgi selinin olduğunu, Sındırgı'dan binlerce kişinin de tarihi buluşmada yer aldığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "AK Parti bir parti değil, partiler ötesidir. AK Parti bir dava, sevda, aşk, sevgi, muhabbet, birlik ve beraberliktir. Birlik beraberliğimiz ve kardeşliğimiz mübarek olsun. İlmek ilmek duyguların işlendiği Yağcıbedir halısını ilmek ilmek Türkiye'yi işleyen güçlü Türkiye'nin mimarı Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ederek Sındırgılı vatandaşlarımızın selamlarını ilettik. 3000 yıllık kültürümüz Yağcıbedir halılarımız gibi Başkanmız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, teşkilatımızın büyük gücüyle ilçemizi ilmek ilmek dokuyoruz. Bu tarihi buluşmaya katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.