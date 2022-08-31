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    • Ekonomi
    • 31.08.2022 17:11
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    • 31.08.2022 17:22
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    Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks'dan Türkiye ekonomisine büyük övgü: Gereken tek şey yeni pazarlar

    Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikaları meyvesini vermeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6'lık büyüme kaydetti. Türkiye'nin bu başarısı uluslararası ekonomistlerin de dikkatini çekiyor. Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin ekonomideki başarısını överek, "Muazzam bir patlamayı serbest bırakmak için gereken tek şey pazarlara selam vermek." yorumunda bulundu.

    Ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisine büyük övgü

    Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti.

    Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7,6 artış gösterdi.

    Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

    GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

    Önceki yıllara ilişkin büyüme verilerinde de revizyona gidildi.

    AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

    Türkiye ekonomisinin 2011 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

    ULUSLARARASI FİNANS ENSTİTÜSÜ BAŞEKONOMİSTİ ROBİN BROOKS'DAN İHRACAT VE TURİZM ÖVGÜSÜ
    Türkiye'nin ekonomideki bu başarısı uluslararası ekonomistlerin de dikkatini çekti. Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin ekonomideki başarısını överek, "Muazzam bir patlamayı serbest bırakmak için gereken tek şey pazarlara selam vermek." yorumunda bulundu.

    Brooks, sosyal medya hesabından paylaşımda "Türkiye'nin net ihracatı, son 2 yılda GSYİH'ye olumlu katkıda bulundu (pembe), bu, imalat ve turizm sektörlerinin ne kadar rekabetçi olduğunun bir göstergesi. Muazzam bir patlamayı serbest bırakmak için gereken tek şey pazarlara selam vermek. Politikada ortodoksiye yönelik küçük bir kayma bile bir patlamayı serbest bırakacaktır." ifadelerini kullandı.

        BAKAN NEBATİ: EN YÜKSEK BÜYÜME GÖSTEREN İKİNCİ ÜLKE
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme rakamlarıyla ilgili Twitter'dan şunları yazdı:
        "Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur.

        İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük.

        Son iki buçuk yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artış bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam etmiştir. Bu gelişmeyi üretim kapasitemizin artırılması açısından olumlu değerlendiriyoruz.

        Büyümedeki kuvvetli seyrin işgücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3'e düştü.

        Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir."

        Büyüme rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, "Türkiye 2022 yılının 2. çeyreğinde %7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürmüştür. İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun." dedi.

            "YIL SONU YÜZDE 6'LARIN ÜZERİNDE BÜYÜME OLABİLİR"
            Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

            Türkiye 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetti! Uzman isim yıl sonu tahminlerini açıkladı | VİDEO

            Beklentilerin 7,3 civarında olduğuna ancak Türkiye ekonomisinin birinci çeyrekten daha iyi bir büyüme kaydettiğine dikkat çeken Erbaş, "Yıl sonu beklentileri için de önemli bir çeyrek büyüme gibi gözüküyor. Aşağı yukarı yıl sonu için de yüzde 6'lara yakın bir büyüme beklentisine kadar bizi götürebilecek bir ikinci çeyrek büyümesi görüyoruz." dedi.

            "TÜRKİYE BÜYÜME VE YATIRIMLARLA ÖN PLANA ÇIKMAYA DEVAM EDECEK"
            Yıl sonu büyüme rakamlarının yüzde 6'ların üzerinde olabileceğini belirten Erbaş, "Türkiye son 5-6 yıl içinde büyümeyi tüm ekonomik aktörler içerisinde en ön planda tutmak istedi. Son iki çeyrekteki görüntüde bu isteğin belki de seçime kadar da devam edecek bir potansiyeli olacak. Türkiye büyüme noktasında ve yatırımlar noktasında ön plana çıkmaya devam edecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.


            TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜME İVMESİ HIZ KESMİYOR
            Batı'da durgunluk ihtimallerinden söz edildiği bir dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesi hız kesmiyor. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye ekonomisinin, "son 20 yılın en kötü enflasyonuna rağmen güçlenmeye devam ettiğine" dikkati çekti.

            "TÜRKİYE EKONOMİSİ, ENFLASYONA RAĞMEN RAYINDA"
            Haberde, "Dünyanın en kötü enflasyonlarından biri, henüz Türkiye ekonomisini rayından çıkarmadı." denildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faizi savunduğu anımsatıldı.

            İHRACAT, ÜRETİM, İSTİHDAM
            Ayrıca, "Erdoğan, ihracata, üretime ve istihdama öncelik veren bir ekonomik modeli savunuyor." vurgusu yapıldı. Yükselen enflasyon karşısında bile Türkiye'de Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın (GSYİH) ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,4 artmasının beklendiği görüşü paylaşılarak, "Yıllık GSYİH büyümesi muhtemelen hızlandı." ifadesi kullanıldı.

            ÇİN'İ VE AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKTI
            Türkiye'nin, büyümede Çin, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeleri geride bıraktığına işaret edildi.

            TURİZM GELİRLERİNDE ÇARPICI ARTIŞ
            Haberde, ikinci çeyrekte GSYİH büyümesinin hızlandığını tahmin eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Bu ay büyümeden taviz vermiyoruz." dediği belirtildi. Türkiye'de artan turist hareketliliğinden de bahsedilerek, "Gelişen turizm, yabancıların gelişleri ve harcamalarının bu yıl şimdiye kadar yüzde 100'ün üzerinde artmasıyla başka bir destek sağladı." tespitine yer verildi.

                BAŞKAN ERDOĞAN: "OLUMLU SONUÇLARINI ALMAYA BAŞLADIK"
                Türkiye Ekonomi Modeli'ne değinen Başkan Erdoğan, yaptığı bir konuşmada, son dönemde model kapsamında uyguladıkları politikaların olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını söylemişti. Erdoğan, "Özellikle IMF'nin yaptığı son açıklamalara baktığımız zaman, Türkiye'nin ekonomik olarak dünya ülkelerinden farklı bir konumda olduğunu, çok daha isabetli bir büyüme parametresini yakaladığını IMF kendisi ifade ediyor." demişti.

                TÜRKİYE EKONOMİSİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7,3 BÜYÜMÜŞTÜ
                Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme kaydetmişti. Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları yüzde 19,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 artış göstermişti.

                İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDE YÜZDE 59,7 ARTIŞ
                İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 59,7, net işletme artığı/karma gelir yüzde 88,1 artış gösterdi.

                İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken bu oran 2022'de yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,6 iken yüzde 47,6'ya çıktı. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,2 büyümesini öngörmüştü. Önceki yıllara ilişkin büyüme verilerinde de revizyona gidildi.

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                Haberler Ekonomi Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks'dan Türkiye ekonomisine büyük övgü: Gereken tek şey yeni pazarlar
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