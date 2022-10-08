Binalarda üretip satılacak: Her ev santrale dönüyor... Torba Yasa Teklifinde ayrıntılar ortaya çıktı! Sanal şans oyunları...

Yasa teklifinde öne çıkan bazı düzenlemeler şu şekilde;

BİNALARDA ÜRETİP SATABİLECEKLER

Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı için adeta her ev bir santrale dönüştürülebilecek. Binaların gereksinimi karşılamak için çatı ya da dış duvarlarına kurulan, kurulu azami gücü 50 kilovata kadar olan sistemlerden elde edilen elektrik (ihtiyaç fazlası) tedarik şirketlerine satılabilecek ve bunlar gelir vergisinden muaf olacak. Daha önce 25 kilovata kadar olan sistemlere muafiyet tanınıyordu.