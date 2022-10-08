Binalarda üretip satılacak: Her ev santrale dönüyor... Torba Yasa Teklifinde ayrıntılar ortaya çıktı! Sanal şans oyunları...

Torba yasanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu, içinde KYK borç faizlerinin silinmesinin de yer aldığı Torba Yasa Teklifi, her binanın mini bir santrale dönüştürülmesinden sanal şans oyunlarına ağır cezaya kadar birçok alana ilişkin önemli düzenleme içeriyor.
Yasa teklifinde öne çıkan bazı düzenlemeler şu şekilde;
BİNALARDA ÜRETİP SATABİLECEKLER
Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı için adeta her ev bir santrale dönüştürülebilecek. Binaların gereksinimi karşılamak için çatı ya da dış duvarlarına kurulan, kurulu azami gücü 50 kilovata kadar olan sistemlerden elde edilen elektrik (ihtiyaç fazlası) tedarik şirketlerine satılabilecek ve bunlar gelir vergisinden muaf olacak. Daha önce 25 kilovata kadar olan sistemlere muafiyet tanınıyordu.
SANAL OYUNLARA HAPİS CEZASI
Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlarırn internet veya diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.