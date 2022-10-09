6 benzemezi ve gölge ortaklarını çıldırtacak anket sonuçları! AK Parti 10 günde bir 1 puanlık bir artış sağladı

Seçime sayılı bir zaman kala 6 benzemez henüz adayını açıklamayadı. A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programına konuk GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken parti parti anket sonuçlarını açıkladı. AK Parti'nin son dönemde hayata geçirdiği icraatları neticesinde her 10 günde bir 1 puanlık bir artış sağladığını ifade eden Aktaş, CHP ve İYİ Parti arasındaki kavganın oy oranlarını düşürdüğünü belirtirken, İYİ Parti ve CHP'nin toplamının AK Parti'ye denk olmadığını açıkladı.