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    • 06.10.2022 12:40
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    • 06.10.2022 12:40
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    İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi'nde KAN DONDURAN SES KAYITLARI ortaya çıktı! "kanka hasta mosmor..."

    İstanbul’daki Özel Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımında hemşirelerin yaşlı bir kadın hastayla dalga geçerken çektikleri görüntüler infial yarattı. Savcılık görüntülerdeki personellerle ilgili gözaltı kararı verdi. :Ortaya çıkan ses kayıtları ise kan dondurdu. İşte Bayındır Hastanesi çalışanlarınn ses kayıtları...

    takvim.com.tr
    İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi’nde KAN DONDURAN SES KAYITLARI ortaya çıktı!

    Görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı.

    İÇERENKÖY ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ'NDE KAN DONDURAN SES KAYITLARI

    Ses kaydında yer alan ifadeler şu şekilde;

    - "Hiç monitör ötmedi"

    -"Kanka ben demin dedim ya hasta mosmor diye"

    -"Allah kahretmesin gitti. Bas mavi kod verelim"

    -"Hocam 9 numaralı hasta arrest oldu. Gelebilir misiniz?"

    BEŞ HASTA İHMALDEN ÖLMÜŞ

    Görüntü ve ses kaydını sosyal medyaya sızdıranın hastanenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Bu çalışana ait olduğu iddia edilen kayıtlarda ise isminin S.V. olduğu belirtilen bir kadın hastanın 7 Ocak 2022 tarihinde 15.30'da hayatını kaybettiği ancak ölüm saatinin 16.13 olarak kaydedildiği ve aradaki 43 dakikanın müdahale edilmiş gibi gösterildiği bilgisi yer alıyor. Bir diğer notta da ismi geçen 5 hastanın tümünün vefat ettiği belirtiliyor. Eski çalışan, yoğun bakımda birlikte çalıştığı 5 hemşireyi de olaylardan sorumlu olarak gösteriyor ve isimlerini tek tek sıralıyor. Ayrıca hastane yönetiminin kendisi ile görüşerek videoları almak istediğini öne sürüyor.

    "Selva Vidin, 07.01. 2022 bu tarihte hasta sabah 10.30'da geldi ve 15.30'a kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Üç videoda da içeride kimsenin olmadığı belli. Ölüm saati 15.30 olan hastaya 16.13 ölüm saati yazıldı. 45 dakika müdahale edildiği gösterildi", "Fatma Şen Bütün, 25.01. 2022 hasta bu tarihte 23.10'da öldü. Bu olayda içeride sadece tek bir hemşire vardı. Hastanın ne zaman öldüğünden kimsenin haberi yok. Bu olayla ilgili elimde ses kaydı mevcut."

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    İş Bankası'nın da adının karıştığı yazıda yer alan ifadelere göre o dönem Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü olan Sezai Sevgin, olaylar sırasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

    Nermin Z.: Bu hasta ile ilgili 10 adet işkence videosu mevcut. Videolarda hemşireler ve nöbetçi doktorlar gözükmektedir.

    Erdal G.: 16.12.2021'de saat 02.18'de öldü. Hemşire Sami (mavi) kod verdi. Nöbetçi hemşire ve doktor girmedi. Buna bağlı olarak hastanın ölüme terk edildiğine dair 5 hemşirenin birbirileriyle kavga ettiği ses kaydı var.

    Nazire K.: 11.12.2021'de saat 23.15'te öldü. Doktor olmadan hemşire hasta bakıcıyla hastayı taşımaya çalışırken hasta öldü.

        Selva V.: 07.01.2022'de sabah saat 10.30'dan öğlen 15.30'a kadar hiçbir müdahale edilmedi. 3 videoda içeride kimsenin olmadığı belli. Ölüm saatti belli. 15.30'da öldüğü saati belli olan hastaya ölüm saat 16.13 olarak yazıldı. (Ölen hastaya) 45 dakika müdahale edildi gösterildi.

        Fatma Ş.B.: 25.01.2022'de saat 23.10'da öldü. Bu olayda sadece içeride tek hemşire vardı. Beni doktor odasından başka hasta için pozisyona çağırdı. Fatma Ş.B. ölmüştü ve hastanın ne zaman öldüğünden kimsenin haberi yoktu. Bu olayla ilgili ses kaydı elime mevcuttur.

        Mustafa T. T.: Şu anki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü. Hastanenin Genel Müdürü Dr. Cem T. ile beraber benimle görüştü. Bütün kayıtları istediler, vermedim.

        Yanında Ankara'dan gelen avukat Ankara'dan gelen 5 hemşire ve İnsan Kaynakları Müdürü bendeki kayıtları istediler. Karşılığında para ve sıfır telefon teklif ettiler. Masadan kalkıp kabul etmedim. Bu olaylarla ilgili izledikleri videolardan ve ses kayıtlarından tespit edebildikleri 7 hemşireyi bir hafta zorunlu idari izne çıkardılar. Hemşireler videoları sildikleri için hiçbir şey ispatlayamadılar.

        Mektupta, şüpheli sağlık personelinin isimleri de şu şekilde aktarıldı: Ali E., Mertcan S., İrem E., Nuriye K.,ve Mücahit.

            8 KİŞİYE GÖZALTI

            Hastanede yaşanan rezalet sonrası 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

            BAKAN KOCA: FAALİYETLERİ DURDURULDU

            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandala Twitter'da tepki gösterdi. Koca, "Kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" dedi. Bakanlık müfettişleri de hastanede inceleme yaptı.

            Bakan Koca, daha sonra yaptığı açıklamada "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" ifadelerini kullandı.

            İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) da resen inceleme başlattı.
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            Haberler Güncel İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi'nde KAN DONDURAN SES KAYITLARI ortaya çıktı! "kanka hasta mosmor..."
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