MİT terörü kaynağında yok ediyor: Nokta operasyonlarla ağır darbe

Türkiye'de barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan terör örgütlerinin pek çok üst düzey yöneticisi, nokta operasyonlarla öldürüldü.
PKK'YA AĞIR DARBE İNDİRİLDİ!
Mili İstihbarat Teşkilatı, yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla PKK terör örgütüne büyük darbe vurdu. MİT, 7 ayda 20 büyük operasyon gerçekleştirerek, 8'i sağ olmak üzere 21 teörist etkisiz hale getirildi.
28 Ocak'ta Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde özel kuvvet sorumlusu 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf, nokta atışı vurulan araçta etkisiz hale getirildi. Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan, 17 Şubat'taki operasyonda etkisiz hale getirildi.
PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, 17 Nisan'da Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
20 Şubat'ta PKK-YPG'nin sözde Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan yine nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
2 üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ, bu operasyonla ağır darbe aldı.
SUİKASTÇI SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
PKK'nın Mahmur, Kerkük, Süleymaniye sözde saha genel sorumlusu olarak görevlendirilen 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Yine MİT'in Suriye'de yürüttüğü operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde suikastçısı, 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.