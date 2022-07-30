Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi, 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu da Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Yine Suriye'nin Kobani kentinde düzenlenen operasyonda Şırnak'ta polis ve askerleri şehit eden PKK/YPS üyesi Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden, 'Dılhaz Gabar' kod adlı Mehmet Doğan da etkisiz hale getirilenler arasında yer aldı.

TEPE YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

MİT, PKK'nın silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve YJA-STAR'ın tepe yöneticilerinden 'Berfin Nurhak' kod adlı terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Duhok- Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda, sözde PKK/HPG askeri konsey üyesi ve terörist Demir'in yerine Apollo Akademiler sorumluluğuna getirilen 'Dersim Malatya' kod adlı İzzettin İnan da etkisiz hale getirildi.