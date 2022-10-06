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    • 06.10.2022 13:27
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    Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda 8 kişi adliyeye sevk edildi! Başka görüntüler de var: Ses kayıtları ortaya çıktı! AK Parti'den sert tepki

    Son dakika haberi! CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıkan Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında hasta bakıcı ve hemşirelerin de olduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Skandalın ortaya çıkmasını sağlayan hastanenin eski sağlık personeli yaşananları bir mektup halinde tek tek kaleme aldı. Görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. İş Bankası'nın da adının karıştığı yazıda yer alan ifadelere göre o dönem Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü olan Sezai Sevgin, olaylar sırasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada "İstanbul’da özel bir hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Özel hastanedeki skandalda flaş gelişme!

    CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıkan İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu. Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.

    AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: LANETLİYORUZ
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, skandallar görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul'da özel bir hastanedeki insanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz. İçimizi yakan, hepimizi derinden sarsan bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bundan sorumlu olanların gereken cezayı alması için hukuki sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

    İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER | VİDEO İZLE

    DİKKAT ÇEKEN İŞ BANKASI DETAYI
    Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüleri kayıt altına alarak duyulmasını sağlayan eski sağlık personelinin iddiaları ise, yaşananların görünenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. İş Bankası iştiraki olan hastanede yaşananları uzun bir mektupla yazıya döken bu sağlık çalışanının iddiasına göre, ölüme terk edilen hastalarla ilgili görüntülerin sümen altı edilmesini sağlayan isimlerden o dönemin Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

    HADDİNİ AŞAN 8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



    SAMSUN'DA YAKALANDI
    Videoda Nermin Zeren'in yüzüne para atıp hakaret eden erkek sağlık görevlisinin de Samsun'da yakalanarak İstanbul'a getirildiği bilgisine ulaşıldı.

    Skandalın ortaya çıkmasını sağlayan hastanenin eski sağlık personeli yaşananları bir mektup halinde tek tek kaleme aldı. İş Bankası'nın da adının karıştığı yazıda yer alan ifadelere göre o dönem Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü olan Sezai Sevgin, olaylar sırasında İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. İşte o iddialar:

    NERMİN Z.: Bu hasta ile ilgili 10 adet işkence videosu mevcut. Videolarda hemşireler ve nöbetçi doktorlar gözükmektedir.

    ERDAL G.: 16.12.2021'de saat 02.18'de öldü. Hemşire Sami (mavi) kod verdi. Nöbetçi hemşire ve doktor girmedi. Buna bağlı olarak hastanın ölüme terk edildiğine dair 5 hemşirenin birbirileriyle kavga ettiği ses kaydı var.

    NAZİRE K.: 11.12.2021'de saat 23.15'te öldü. Doktor olmadan hemşire hasta bakıcıyla hastayı taşımaya çalışırken hasta öldü.

        SELVA V.: 07.01.2022'de sabah saat 10.30'dan öğlen 15.30'a kadar hiçbir müdahale edilmedi. 3 videoda içeride kimsenin olmadığı belli. Ölüm saatti belli. 15.30'da öldüğü saati belli olan hastaya ölüm saat 16.13 olarak yazıldı. (Ölen hastaya) 45 dakika müdahale edildi gösterildi.

        FATMA Ş.B.: 25.01.2022'de saat 23.10'da öldü. Bu olayda sadece içeride tek hemşire vardı. Beni doktor odasından başka hasta için pozisyona çağırdı. Fatma Ş.B. ölmüştü ve hastanın ne zaman öldüğünden kimsenin haberi yoktu. Bu olayla ilgili ses kaydı elime mevcuttur.

        Aynı personel, skandalların üstünü kapatan yöneticiler hakkında da şunları paylaştı:

        SEZAİ SEVGİN: Bu olaylar olurken Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürüydü. Şu an İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

        MUSTAFA T. T.: Şu anki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü. Hastanenin Genel Müdürü Dr. Cem T. ile beraber benimle görüştü. Bütün kayıtları istediler, vermedim.

        ELÇİN Ö.: Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü. Yanında Ankara'dan gelen avukat Ankara'dan gelen 5 hemşire ve İnsan Kaynakları Müdürü bendeki kayıtları istediler. Karşılığında para ve sıfır telefon teklif ettiler. Masadan kalkıp kabul etmedim.

        Bu olaylarla ilgili izledikleri videolardan ve ses kayıtlarından tespit edebildikleri 7 hemşireyi bir hafta zorunlu idari izne çıkardılar. Sabah'ta yer alan habere göre, hemşireler videoları sildikleri için hiçbir şey ispatlayamadılar.

        Mektupta, şüpheli sağlık personelinin isimleri de şu şekilde aktarıldı: Ali E., Mertcan S., İrem E., Nuriye K.,ve Mücahit.

            BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE VAR
            Bu arada hastaneyle ilgili paylaşılan başka bir ses kaydında ise hayatını kaybeden bir hastaya müdahale eden sağlık görevlilerinin gülerek hastaya müdahale ettikleri duyuluyor. Sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi.

            Yoğun bakımdaki hastaların müdahaleye ihtiyacı olduğunu bildiren cihazların kapatılması sonucu müdahale edilemeyen bazı hastaların hayatını kaybettiği öne sürülürken, sedyeden düşürme sonucu hayatını kaybeden hasta ya da hastalar olduğu da iddialar arasında.

            SES KAYDI DA ÇIKTI
            Görüntülerin yanı sıra hastanede çekildiği iddia edilen bir ses kaydı da ortaya çıktı. Ses kaydında "Hiç monitör ötmedi" diyen hemşireye, erkek görevli "Kanka ben demin dedim ya hasta mosmor diye" yanıtını veriyor. Kadın hemşire de "Allah kahretmesin gitti. Bas mavi kod verelim" diyor ve ardından doktoru arayarak "Hocam 9 numaralı hasta arrest oldu. Gelebilir misiniz?" diye soruyor.

            BEŞ HASTA ÖLMÜŞ
            Görüntü ve ses kaydını sosyal medyaya sızdıranın hastanenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Bu çalışana ait olduğu iddia edilen kayıtlarda ise isminin S.V. olduğu belirtilen bir kadın hastanın 7 Ocak 2022 tarihinde 15.30'da hayatını kaybettiği ancak ölüm saatinin 16.13 olarak kaydedildiği ve aradaki 43 dakikanın müdahale edilmiş gibi gösterildiği bilgisi yer alıyor. Bir diğer notta da ismi geçen 5 hastanın tümünün vefat ettiği belirtiliyor. Eski çalışan, yoğun bakımda birlikte çalıştığı 5 hemşireyi de olaylardan sorumlu olarak gösteriyor ve isimlerini tek tek sıralıyor. Ayrıca hastane yönetiminin kendisi ile görüşerek videoları almak istediğini öne sürüyor.

                FAALİYETLERİ DURDURULDU
                Skandal görüntüler üzerine soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyetlerini durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez" dedi.

                "BAŞSAVCILIĞIMIZ ADLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTI"
                Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." ifadelerini kullandı.

                TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERE HASTANEDEN AÇIKLAMA
                Ataşehir'de özel hastanede yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili hastane yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çalışanların görevden alındığı ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

                    TAKVİM.COM.TR SKANDALI DEŞİFRE ETMİŞTİ
                    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan, Bayındır Sağlık Grubu'na ait özel Bayındır Hastanesi'nde infiale yol açacak görüntüler kayda geçti. Hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar büyük tepki uyandırdı.

                    Özel hastanede yaşlı kadına iğrenç hareketler

                    "SENİN SAĞ BÖBREĞİNİ ALACAĞIM"
                    Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.




                    AKILALMAZ HAKARETLER
                    Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

                    Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'ne bakanlıktan inceleme


                    KİMİN KOCASIYLA BEŞİKTAŞ'TA ELE ELE GEZİYORSUN?"
                    Bir başka sağlık çalışanı yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.

                    TÜM FAALİYETLERİ DURDURULDU
                    Özel Bayındır Hastanesi'ndeki bu rezillik sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Koca, müfettiş gönderilip inceleme yaptırılan hastanenin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.



                        CHP'NİN HİSSEDARI OLDUĞU İŞ BANKASININ İŞTİRAKİ
                        İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.

                        İş Bankası kuruluşu olan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş, özel Bayındır Hastanesi'nin ana şirketi konumunda.



                        İŞ BANKASI'NDAN HASTANEYE UZANAN SÜREÇ
                        Bayındır'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası'nda bir dönem genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüş.

                        İş Bankası'na 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Gürsoy, CHP'nin hissedarı olduğu bankanın çeşitli birimlerinde ve Gebze Kurumsal Şubesi'nde görev almış.


                        Skandalların Hastanesi Bayındır'da yönetim kurulu üyesi olan CHP'li Murat Karayalçın

                        Yönetimde bulunan Murat Karayalçın ismine ise dikkat...

                        Karayalçın, İş Bankası'na CHP'den atanan bir üye. Aynı zamanda bankanın iştiraki olan Bayındır Hastanesi'nin de yönetiminde.

                        Bilindiği üzere İş Bankası'nda yüzde 28'lik paya sahip Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) bu ortaklık üzerinden banka yönetimine dört yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahip.



                        BAYINDIR'DAN İŞ BANKASI'NA
                        İş Bankası - Bayındır ilişkisini araştırdıkça daha da çarpıcı detaylara ulaştık.

                        2016 yılı başından 2022 yılına kadar Bayındır Sağlık Grubu (Bayek A.Ş.) Genel Müdürü olarak görev yapan Sezai Sevgin, buradaki görevinin ardından Türkiye İş Bankası'na transfer oldu.

                        Sevgin mevcutta Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürürüyor.



                            Özel Bayındır Hastanesi yönetim şeması ise şu şekilde;

                            YÖNETİM KURULU

                            Ozan Gürsoy, Yönetim Kurulu Başkanı

                            Ömer Bozdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

                            Mustafa Kıcalıoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi

                            Ergün Yorulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi

                            Murat Karayalçın, Yönetim Kurulu Üyesi

                            Kamil Erhan Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi

                            Deniz Akay, Yönetim Kurulu Üyesi

                            Şennur Konak, Yönetim Kurulu Üyesi

                            Kemal Emre Sayar Yönetim Kurulu Üyesi



                            Mustafa Tankut Tabak

                            ÜST YÖNETİM

                            Mustafa Tankut Tabak, Genel Müdür

                            Işıl Bölük, Genel Müdür Yardımcısı

                            Dr. Cem Talas, Genel Müdür Yardımcısı

                            Prof. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler Direktörü

                            Prof. Dr. Köksal Bilgen, Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı

                            Dr. Tansel Erke, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü



                            Elçin Özince, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü

                            Uzm. Dr. Ersel Düzgün, Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi

                            Uzm. Dr. Üzeyir Yerdelen, Bayındır İçerenköy Hastanesi Başhekimi

                            Uzm. Dr. Nevin Aykol, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Başhekimi

                            Uzm. Dr. Emine Aksoy, Bayındır Levent Tıp Merkezi Başhekimi

                            Dt. Hünkar Akkuş, Bayındır Diş Klinikleri Direktörü



                                Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Özlem Uzun



                                Fotoğrafta: Eski Genel Müdür Sezai Sevgin, Genel Müdür Yardımcısı Işıl Bölük, Dr. Cem Talas, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü Elçin Özince, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü, Dr. Tansel Erke

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                                Haberler Güncel Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda 8 kişi adliyeye sevk edildi! Başka görüntüler de var: Ses kayıtları ortaya çıktı! AK Parti'den sert tepki
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