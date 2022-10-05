7. ortağı küstürmeyelim hamlesi! Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş'a açtığı davadan vazgeçti

Altılı masa dağılmamak için son kozlarını oynarken, neredeyse her gün her partiden farklı bir hamle geliyor. Masanın 7. ortağı HDP'nin gönlünü yapmak isteyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

DEMİRTAŞ DAVAYA KATILAMADI

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan 7'nci celsede, tutuksuz yargılanan Selahattin Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi ile bağlantı kurulmadığı için katılamadı. Demirtaş'ı avukatı Fırat Epözdemir temsil etti.