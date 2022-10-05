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    • Güncel
    • 05.10.2022 16:32
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    • 05.10.2022 16:45
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    7. ortağı küstürmeyelim hamlesi! Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş'a açtığı davadan vazgeçti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir araya gelen 6 benzemezin kurduğu ortaklık yıkılmamak adına son çırpınışlarını veriyor. 6 partinin yanında masaya altından dahil olan 7. ortak HDP'nin istekleri ve direktifleri de çatırdamayı büyütüyor. Ayakta kalmak ve kirli pazarlıkları sürdürmek adına kameralar önünde iyi geçinmeye çalışan ortaklardan yeni hamleler geliyor. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, terör suçundan tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a açtığı hakaret davasını geri çekti.

    7. ortağı küstürmeyelim hamlesi!

    Altılı masa dağılmamak için son kozlarını oynarken, neredeyse her gün her partiden farklı bir hamle geliyor. Masanın 7. ortağı HDP'nin gönlünü yapmak isteyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kendisine yönelik sözleri nedeniyle eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

    DEMİRTAŞ DAVAYA KATILAMADI
    İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan 7'nci celsede, tutuksuz yargılanan Selahattin Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi ile bağlantı kurulmadığı için katılamadı. Demirtaş'ı avukatı Fırat Epözdemir temsil etti.

    AVUKATI FERAGAT DİLEKÇESİ SUNDU
    Duruşmada, mağdur sıfatı bulunan Ahmet Davutoğlu'nun avukatının bu dosya kapsamında bulunan tüm işlem ve taleplerden feragat ettiklerini bildiren dilekçe sunduğu tutanağa geçti.

    "ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYİ KABUL EDİYORUZ"
    Duruşmada söz alan Demirtaş'ın avukatı Epözdemir şunları söyledi:
    Şikayetten vazgeçmeyi kabul ediyoruz. Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkilimizin milletvekilliğinin kaldırılmasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kararıyla Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edilmiştir. Yine müvekkilimiz dava konusu mağdur hakkındaki benzer konuşmaları milletvekili olarak meclis kürsüsünden yaptığı, getirtilen kayıtlardan ve aldırılan bilirkişi raporundan açıkça anlaşılmaktadır. Yasama sorumsuzluğu nedeniyle bu dava hakkında düşme kararı verilmesini talep ediyoruz. Mahkemeniz aksi kanaatteyse eksik hususların giderilmesini istiyoruz.

        DURUŞMA ERTELENDİ
        Mahkeme, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasının istinaftan dönüşünün beklenmesine ve bir dahaki celse Selahattin Demirtaş'ın cezaevi SEGBİS odasında hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

        4 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
        Selahattin Demirtaş'ın 7 Eylül 2015'te Hakkari'ye gitmek üzere İstanbul'daki havalimanında açıklama yaparak eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki sözleri nedeniyle alenen hakaret ettiği iddia ediliyordu.

        Selahattin Demirtaş'ın "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

        NE OLMUŞTU?
        Kobani davası kapsamında tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Eylül 2015'te Hakkari'ye gitmek üzere İstanbul'da havalimanında yaptığı açıklamada, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na yönelik ağır ifadeler kullandı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasakları sırasında insanların bodrumlarda yakılarak katledildiğini iddia eden Demirtaş, "çocuk katili" dediği Davutoğlu'nu suçladı.

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        Haberler Güncel 7. ortağı küstürmeyelim hamlesi! Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş'a açtığı davadan vazgeçti
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