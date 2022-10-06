CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç camdan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bakarken çekilen fotoğrafıyla ilgili haberleri eleştirdi

Yandaş medyanın bütün haberlerinde bu geçiyor. Küfür dilini kullanan, kirli bir dil kullanan, baskıcı bir yöntem kullanan, gençleri ve kadınları aşağılayan hazzetmediğim bir insana nasıl bakıyorsam öyle baktım. Çok merak ediyorsanız aynı bu duygular içerisinde baktım. Niye beni konuşuyoruz da gerçek meseleleri konuşmuyoruz. Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor?"