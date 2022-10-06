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    • Güncel
    • 06.10.2022 16:27
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    • 06.10.2022 16:35
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç camdan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bakarken çekilen fotoğrafıyla ilgili haberleri eleştirdi

    TBMM, dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısına Anayasa değişikliği teklifiyle karşılık verdi ve siyasi gol attı. CHP, hemen U dönüşü yaparken Başkan Erdoğan'ın Meclis'ten ayrılışı sırasında ise ikonik bir fotoğraf çekildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Erdoğan TBMM'den ayrılırken camdan hüzünlü hüzünlü baktı. Özkoç, bugün ise hakkında yapılan haberleri eleştirdi.

    Engin Özkoç, o fotoğrafının haberlerine kızdı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gün AK Parti grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için yaptığı kanun teklifi değişikliğine "Anayasa'yı değiştirelim" diyerek cevap verdi. Siyaset kulislerinde "CHP'ye gol" olarak yorumlanan bu açıklama sonrası ise tarihi bir fotoğraf ortaya çıktı.

    ENGİN ÖZKOÇ'UN HÜZÜNLÜ BAKIŞI
    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Meclis'ten ayrılırken camdan hüzünlü bir şekilde bakarken objektifllere yakalandı.

    HABERLERE KIZDI
    Özkoç, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek fotoğrafı üzerinden yapılan haberleri eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç şunları söyledi "Tayyip Erdoğan'a nasıl bakmışım.. Niye beni konuşuyoruz da gerçek meseleleri konuşmuyoruz. Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor? Engin Özkoç, Recep Tayyip Erdoğan'a çok hüzünlü baktı onun yaptığı konuşmadan sonra.

        Yandaş medyanın bütün haberlerinde bu geçiyor. Küfür dilini kullanan, kirli bir dil kullanan, baskıcı bir yöntem kullanan, gençleri ve kadınları aşağılayan hazzetmediğim bir insana nasıl bakıyorsam öyle baktım. Çok merak ediyorsanız aynı bu duygular içerisinde baktım. Niye beni konuşuyoruz da gerçek meseleleri konuşmuyoruz. Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor?"

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