CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç camdan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bakarken çekilen fotoğrafıyla ilgili haberleri eleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gün AK Parti grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için yaptığı kanun teklifi değişikliğine "Anayasa'yı değiştirelim" diyerek cevap verdi. Siyaset kulislerinde "CHP'ye gol" olarak yorumlanan bu açıklama sonrası ise tarihi bir fotoğraf ortaya çıktı.
ENGİN ÖZKOÇ'UN HÜZÜNLÜ BAKIŞI
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Meclis'ten ayrılırken camdan hüzünlü bir şekilde bakarken objektifllere yakalandı.
HABERLERE KIZDI
Özkoç, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek fotoğrafı üzerinden yapılan haberleri eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç şunları söyledi "Tayyip Erdoğan'a nasıl bakmışım.. Niye beni konuşuyoruz da gerçek meseleleri konuşmuyoruz. Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor? Engin Özkoç, Recep Tayyip Erdoğan'a çok hüzünlü baktı onun yaptığı konuşmadan sonra.