Milyonlarca genç bu etkinliğe koşacak! 'Tam Bana Göre Festivali'nin açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine kadar gençlerin istediği her şey "Tam Bana Göre Festival" de yer alacak. Gençler Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen lezzetleri deneyimlerken sosyalleşebilecek, doyasıya eğlenecek.
9 EKİM'E KADAR SÜRECEK
Dünyada eşi benzerine az rastlanan "Tam Bana Göre Gençlik Festivali" bugün başladı. Festivalin resmi açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Ülkenin dört bir yanından gençlerin yoğun katılımıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival 9 Ekim'e kadar sürecek.
3 MİLYON GENCE ULAŞILACAK
Türkiye'nin en büyük gençlik festivali özelliğini taşıyan etkinlikte müzik dinletileri, konserler, genç sanatçıların sahneleri, tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri de gerçekleştirilecek.
Bu sene de 3 milyon civarında misafirin beklendiği festivalde 152 belediye stantlarla misafirleri karşılayacak. Söyleşi, toplantı ve sohbet etkinlikleri düzenlenecek, kitap fuarı açılacak.