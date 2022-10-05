Milyonlarca genç bu etkinliğe koşacak! 'Tam Bana Göre Festivali'nin açılışı Başkan Erdoğan yapacak

Konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine kadar gençlerin istediği her şey "Tam Bana Göre Festival" de yer alacak. Gençler Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen lezzetleri deneyimlerken sosyalleşebilecek, doyasıya eğlenecek.

9 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Dünyada eşi benzerine az rastlanan "Tam Bana Göre Gençlik Festivali" bugün başladı. Festivalin resmi açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Ülkenin dört bir yanından gençlerin yoğun katılımıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival 9 Ekim'e kadar sürecek.