Özel İçerenköy Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Gürsoy Bayındır Hastanesi sahibi mi?

Rezil görüntüler sonrası Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı. Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası çıkışlı.
OZAN GÜRSOY KİMDİR?
Gürsoy Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış, Ticari Bankacılık Satış Bölümleri ile Sınır Ötesi Bankacılık Birimi ve Serbest Bölge Şubeleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu
1974 yılında Adana'da doğan Ozan Gürsoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Gürsoy, 2003 yılında Birmingham Üniversitesi'nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
2006'da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü'nde Müdür Yardımcısı olan Gürsoy, ardından aynı bölümde Birim Müdürü olarak görev yaptı. 2011'de Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürü, 2015'te ise Gebze Kurumsal Şube Müdürü olan Ozan Gürsoy, Mayıs 2020'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.