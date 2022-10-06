Özel İçerenköy Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Ozan Gürsoy Bayındır Hastanesi sahibi mi?

OZAN GÜRSOY KİMDİR?

Gürsoy Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış, Ticari Bankacılık Satış Bölümleri ile Sınır Ötesi Bankacılık Birimi ve Serbest Bölge Şubeleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu

1974 yılında Adana'da doğan Ozan Gürsoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Gürsoy, 2003 yılında Birmingham Üniversitesi'nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.