HDP Diyarbakır il binası mühürlendi! "Kandil kapısıdır kaçaktır"

BU KAPI KANDİL'İN KAPISIDIR

Parti yetkililerine 30 gün süre tanındı. Baba Celil Begdaş, "Ben 2 yıldır diyorum bu kapı Kandil kapısıdır, kaçaktır. Nihayet belediye gelip mühürledi. Benim oğlumu da bu kapıdan götürdüler. Bu kapı kapansın, artık başka çocuklar gitmesin." diye konuştu.

EVLAT NÖBETİ GİDEREK BÜYÜYOR

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 129'uncu gününde devam ediyor.