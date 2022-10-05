HDP Diyarbakır il binası mühürlendi! "Kandil kapısıdır kaçaktır"

PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti devam ederken il binasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
1129 GÜN GERİDE KALDI
Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne ve babalar 1129 gündür eylemlerine; Diyarbakır, Van, Hakkari, Şırnak, Muş ve İzmir illerinde devam ediyor. Bugün 2 yeni ailenin katılımıyla aile sayısı 315 oldu.
TERÖR YUVASI MÜHÜRLENDİ
Diyarbakır HDP il binası binanın bazı katlarının kaçak olduğu tespit edildiği için ekipler tarafından mühürlendi.
BU KAPI KANDİL'İN KAPISIDIR
Parti yetkililerine 30 gün süre tanındı. Baba Celil Begdaş, "Ben 2 yıldır diyorum bu kapı Kandil kapısıdır, kaçaktır. Nihayet belediye gelip mühürledi. Benim oğlumu da bu kapıdan götürdüler. Bu kapı kapansın, artık başka çocuklar gitmesin." diye konuştu.
EVLAT NÖBETİ GİDEREK BÜYÜYOR
Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 129'uncu gününde devam ediyor.
Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde beklediklerini, HDP ve PKK'dan hayır gelmeyeceğini kaydederek, 'teslim olun' çağrısı yaptı.
Aydın, "Ateş düştüğü yeri yakıyor burada evladım için mücadele ediyorum. Biz burada sesimizi duyurmak ve evlatlarımızın bir an önce dönmesi için mücadele veriyoruz. Ancak hainler ve korkaklar parti binalarını kapatıp kaçtılar. Bizden kaçmasınlar evlatlarımızı neden dağa gönderiyorlar. HDP milletvekilleri sesimizi duyuyorsa gelip bize hesap versinler. Bizim çocuklarımızı neden terör örgütlerine gönderiyorlar. Biz burada anne ve babalar olarak kalkmayacağız. Evlat mücadelemize devam ediyoruz. Her birimizin hikayesi ayrı duası aynı. Evlat mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Devletimiz zaten terörle mücadelesine devam ediyor bizler de burada destekçileriyle mücadeleye devam edeceğiz. Tek bir evladımız dağda olduğu sürece mücadelemizi bırakmayacağız" dedi.