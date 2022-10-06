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Halk TV’de 'köstebek' itirafı! CHP yandaşı Barış Terkoğlu açıkladı: Bu konuda önceden haberleri olmuş

Halk TV’de 'köstebek' itirafı! CHP yandaşı Barış Terkoğlu açıkladı: Bu konuda önceden haberleri olmuş
06.10.2022 01:13 - Son Güncelleme: 06.10.2022 01:44

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Son dönemde sık sık AK Parti'nin hayata geçirdiği projeleri, "Biz söyledik, yaptılar" diyerek sahiplenen CHP'nin son oyunu da elinde patladı. Parti tarafından fonlanan Halk TV'nin ekran yüzlerinden Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride kalan gün ortaya attığı 'başörtüsü' çıkışını 'köstebeklere' bağladı. CHP liderinin geçmişte olduğu gibi yine proje hayata geçmeden bir şekilde bilgi sahibi olduğunu, bu nedenle de acele şekilde bu konu hakkında bir açıklama yaptığını söyledi. Terkoğlu, "Bugün CHP Genel Merkezi'nden konuştuğumda, gerçekten bu konuda bir haberi olmuş ve bir strateji üzerine düşünmüşler. Bu strateji üzerine de AK Parti'den önce hak ve özgürlükler üzerine kendilerince böyle bir açılım yapma kararı almışlar." diye konuştu. CHP yandaşı bir başka gazeteci Özlem Gürses de bazı bürokratlar tarafından AK Parti'nin projelerinin CHP'ye sızdırıldığını söylemişti..

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