CHP'liler Avcılar Belediyesi'ni FETÖ imamı Erkan Karaarslan ile birlikte soydu!





İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

İddianameye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar mailinde, Erkan Karaarslan'ın eğitim ve danışmanlık şirketine bazı belediyeler tarafından usulsüz ihalelerle para aktarıldığı öne sürüldü. Soruşturmaya konu olan Avcılar Belediyesinin 2015 ve 2016 tarihindeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörünce de rapor düzenlendiği anlaşıldı.



Savcılık da bilirkişi incelemesi yaptırdı. İddianamede, elde edilen belgeler ve bilirkişi raporları doğrultusunda, "suç örgütünün Avcılar Belediyesi yetkilileriyle danışıklı olarak hareket edip ihalelere fesat karıştırdığı ve ihale sürecinin tamamlanması sonrasında edimin ifası sırasında yaptığı usulsüzlüklerle kamuyu zarara uğrattığının anlaşıldığı" belirtildi.