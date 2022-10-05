CHP'liler Avcılar Belediyesi'ni FETÖ imamı Erkan Karaarslan ile birlikte soydu!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Karaslan ile birlikte CHP'li Avcılar Belediyesi ihale komisyon başkanı ve üyelerinin de aralarında olduğu 19 şüpheliye operasyon yapılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık 19 kişi hakkında iddianamesini hazırladı.
İddianamede sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma ve yardım etme" suçlarının işlendiği belirtildi. Sanıkların ayrıca "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik", "zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik" suçlarının cezalandırılmaları talep edildi.
İHBARLA ORTAYA ÇIKTI
İddianameye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar mailinde, Erkan Karaarslan'ın eğitim ve danışmanlık şirketine bazı belediyeler tarafından usulsüz ihalelerle para aktarıldığı öne sürüldü. Soruşturmaya konu olan Avcılar Belediyesinin 2015 ve 2016 tarihindeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörünce de rapor düzenlendiği anlaşıldı.
Savcılık da bilirkişi incelemesi yaptırdı. İddianamede, elde edilen belgeler ve bilirkişi raporları doğrultusunda, "suç örgütünün Avcılar Belediyesi yetkilileriyle danışıklı olarak hareket edip ihalelere fesat karıştırdığı ve ihale sürecinin tamamlanması sonrasında edimin ifası sırasında yaptığı usulsüzlüklerle kamuyu zarara uğrattığının anlaşıldığı" belirtildi.