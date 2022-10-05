Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.10.2022 15:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2022 16:05
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında kritik görüşme!

    Son dakika haberkeri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşme saat 16.00'da gerçekleşecek. Görüşmede Başkan Erdoğan'ın anayasa çağrısı da masaya yatırılacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sürpriz görüşme!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşme saat 16.00'da gerçekleşecek.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşecek.

    Erdoğan ve Bahçeli'nin, görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

    ANAYASA ÇAĞRISI DA GÜNDEMDE
    Görüşmede Erdoğan'ın anayasa çağrısı da masaya yatırılacak.

    Görüşmeye ilişkin detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

    Akkuş şunları söyledi;
    "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programında olmayan sürpriz bir görüşme olduğunu ifade edebiliriz. Başkan Erdoğan gençlik festivalinden sonra konutuna geçecek ve oradan da Devlet Bahçeli görüşecek. Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli son olarak 1 Ekim'de Meclis'in açılışında özel bir görüşme yapmıştı.

    Başkan Erdoğan bugün yapılan grup toplantısında Cumhur İttifakı ile beraber başörtüsü sorunun çözüldüğünü ve gündemde olmadığını söyledi. Kurmaylarına da başörtüsü için anayasa değişikliği noktasında hazırlık yapmaları talimatı verdi.

        AK Parti seçimlere Cumhur İttifakı olarak girecek. Atılan her adım ve alınan her karar MHP ile ortaklaşa yürütülüyor. Bilindiği üzere AK Parti ve MHP heyetleri Erdoğan ve Bahçeli önderliğinde bir araya gelmiş ve anayasa için çalışmalar yapmıştı."

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA 'ANAYASA' GOLÜ
        Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi. Bu çağrı sonrası CHP hemen kıvırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan anayasa değişikliğine 'hayır' diyeceklerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan ise "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil." diye cevap verdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP kıvırdı! ’Olacağı buydu’
        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında kritik görüşme!
            SON DAKİKA