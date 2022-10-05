Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında kritik görüşme!

AK Parti seçimlere Cumhur İttifakı olarak girecek. Atılan her adım ve alınan her karar MHP ile ortaklaşa yürütülüyor. Bilindiği üzere AK Parti ve MHP heyetleri Erdoğan ve Bahçeli önderliğinde bir araya gelmiş ve anayasa için çalışmalar yapmıştı."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA 'ANAYASA' GOLÜ

Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı.