Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşme saat 16.00'da gerçekleşecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşecek.
Erdoğan ve Bahçeli'nin, görüşmede, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.
ANAYASA ÇAĞRISI DA GÜNDEMDE
Görüşmede Erdoğan'ın anayasa çağrısı da masaya yatırılacak.
Görüşmeye ilişkin detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Akkuş şunları söyledi;
"Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programında olmayan sürpriz bir görüşme olduğunu ifade edebiliriz. Başkan Erdoğan gençlik festivalinden sonra konutuna geçecek ve oradan da Devlet Bahçeli görüşecek. Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli son olarak 1 Ekim'de Meclis'in açılışında özel bir görüşme yapmıştı.
Başkan Erdoğan bugün yapılan grup toplantısında Cumhur İttifakı ile beraber başörtüsü sorunun çözüldüğünü ve gündemde olmadığını söyledi. Kurmaylarına da başörtüsü için anayasa değişikliği noktasında hazırlık yapmaları talimatı verdi.