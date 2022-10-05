İsveç devlet televizyonunda Türkiye ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaretler sonrası İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

NE OLMUŞTU?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın bu talebi, iki ülkenin de Türkiye'nin taleplerini kabul etmesiyle Türkiye tarafından onaylanmıştı. Söz konusu ülkelerin Türkiye'nin taleplerini karşılamazsa, Türkiye'nin anlaşmayı veto etme ihtimali olmasına rağmen İsveç devlet televizyonu SVT'de skandal bir program yapıldı.

'AKTİVİSTLERİ İSTİYORSUN'

Kristoffer Ahonen Appelquist'in sunduğu bir programa katılan PKK sempatizanı Kadir Meral skandal sözlere yer verdi. Meral, "Erdoğan, sen kendini yeni dönemin sultanı sanıyorsun, İsveç'ten rejim muhalifleri ve aktivistleri istiyorsun. Bunları sana ters geldiği için istiyorsun" dedi. Bunun yanı sıra konuşmanın sonunda da "Yaşasın demokrasi" sloganları atıldı.