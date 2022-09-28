Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı

Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 22 kişi gözaltına alındı.

Önceki gece merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor.

48 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teröristlerle bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şu ana kadar 22 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

KAHRAMAN ŞEHİT POLİS PKK'LI TERÖRİSTİ BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından Saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin Polisevi çevresinde yaptığı incelemede bir başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi. Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Saldırıda teröristlerle çatışan, birini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de ağır yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON ANA KADAR ÇATIŞMAYA DEVAM ETTİ

Şehit polis Sedat Gezer'in 2 teröristle çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tabancasıyla elinde otomatik tüfek bulunan iki teröristle çatışan Gezer'in teröristlerden birini vurarak etkisiz hale getirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Son ana kadar teröristlerle çatışmayı kahramanca sürdüren Gezer'in görüntüleri, PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i getirdi. Fethi Sekin de terör saldırısında son ana kadar teröristlerle çatışmış, hainlerden birini vurup etkisiz hale getirdikten sonra şehit düşmüştü.

TÖRENLE DEFNEDİLDİ

Teröristlere geçit vermeyerek büyük bir katliamı önleyen ve kahramanca çatışarak şehit olan evli ve iki çocuk babası Sedat Gezer, Mersin'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.