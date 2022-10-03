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    • Haberler
    • 03.10.2022 12:43
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    • 03.10.2022 12:53
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    2022 Nobel Tıp ödülünü kim kazandı? Nobel Tıp ödülünü alanlar! Svante Pääbo kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

    Son dakika 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isim belli oldu. İlk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinen İsveçli biyolog Svante Paabo bu yıl Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu. Peki Svante Pääbo kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

    2022 NOBEL TIP ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

    Son dakika haberine göre 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isim ortaya çıktı. Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, her yıl tıp bilimine önemli katkıda bulunan bir bilim insanı yahut değerlendirmeye göre bilim insanlarına, Nobel Vakfı tarafından veriliyor. Peki 2022 yılında Nobel Tıp ödülünü kim kazandı? Svante Pääbo kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

    2022 NOBEL TIP ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

    Son dakika... Bu yıl Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı.

    SVANTE PAABO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Svante Pääbo (d. 1955), Evrimsel Genetik alanında uzmanlaşmış İsveçli biyolog.

    1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de doğdu ve doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu . 1992 yılında, Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.

    Ağustos 2002'de Pääbo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.

        Pääbo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinir. 2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Pääbo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesine alındı.

        NOBEL TIP ÖDÜLÜNÜ ALANLAR

        David Julius - Artem Pataputyan: 2021

        Charles M. Rice- Michael Houghton- Harvey J. Alter: 2020

        William Kaelin- Gregg L. Semenza: 2019

        Peter J. Ratcliffe: 2019

        James P. Allison: 2018
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        Haberler Haberler 2022 Nobel Tıp ödülünü kim kazandı? Nobel Tıp ödülünü alanlar! Svante Pääbo kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...
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