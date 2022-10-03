2022 Nobel Tıp ödülünü kim kazandı? Nobel Tıp ödülünü alanlar! Svante Pääbo kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

Son dakika haberine göre 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isim ortaya çıktı. Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, her yıl tıp bilimine önemli katkıda bulunan bir bilim insanı yahut değerlendirmeye göre bilim insanlarına, Nobel Vakfı tarafından veriliyor. Peki 2022 yılında Nobel Tıp ödülünü kim kazandı? Svante Pääbo kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...
2022 NOBEL TIP ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Son dakika... Bu yıl Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı.
SVANTE PAABO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Svante Pääbo (d. 1955), Evrimsel Genetik alanında uzmanlaşmış İsveçli biyolog.
1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de doğdu ve doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu . 1992 yılında, Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.
Ağustos 2002'de Pääbo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.