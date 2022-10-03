2022 Nobel Tıp ödülünü kim kazandı? Nobel Tıp ödülünü alanlar! Svante Pääbo kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

Son dakika haberine göre 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan isim ortaya çıktı. Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, her yıl tıp bilimine önemli katkıda bulunan bir bilim insanı yahut değerlendirmeye göre bilim insanlarına, Nobel Vakfı tarafından veriliyor. Peki 2022 yılında Nobel Tıp ödülünü kim kazandı? Svante Pääbo kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...