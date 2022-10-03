CHP'nin 'gazeteci' diye sahip çıktığı terörist Zozan Tolan kod Dilşah Ercan dağdan tehditler savurdu!

Mersin'de terör örgütü PKK tarafından polisevine yapılan alçak saldırı sonucu bir polisimiz şehit oldu. Gerçekleştirilen hain saldırı Türkiye'yi yasa boğarken CHP'nin teröristlere verdiği itibarı da ortaya çıkardı. Saldırıyı gerçekleştiren isimlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu gündeme gelirken PKK'lı terörist bugün yayınlanan bir video ile patlamadığını duyurdu. Yaşanan bu gelişme CHP’nin 2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda adı geçen Dilşah Ercan’ın 'terörist' olduğunu ve dağda olduğunu tescillemiş oldu. Öte yandan söz konusu teröristin Mersin'deki bombalı saldırıda parmak izi olduğu bilinirken çektiği video ile tehditler savurmaya da devam etti.