CHP'nin raporundaki isimler deşifre oldu: Gazeteci değil terörist! İşte belgeleriyle, fotoğraflarıyla CHP'nin terör sicili!
Son dakika haberi! CHP'li Özgür Özel, Tutuklu Gazeteciler Raporu üzerinden CHP'ye kumpas kurulduğunu iddia etti, raporu aklamaya çalıştı. Oysa CHP'nin teröre verdiği destek bu raporla sınırlı değil. Mersin'deki saldırıda adı geçen PKK'lı Dilşah Ercan'dan sonra rapordaki isimlerin hapisten çıktıktan sonra eylemlerini ve bağlarını sürdürdüğü ortaya çıktı. İşte belgeler, fotoğraflar ve gazete kupürleri ile CHP ve terör örgütü arasındaki gizli bağlantı...
Terör örgütü PKK'lı Dilşah Ercan'ın, Mersin'de polisevine düzenlediği terör saldırısının ardından, adının geçtiği ve CHP tarafından 2013 yılında hazırlanan "Tutuklu Gazeteciler Raporu" tartışma yarattı. PKK'nın 'Ercan'ın görevinin başında olduğu', saldırıyı başka teröristlerin düzenlediği açıklamasının ardından, önce sessizliğini koruyan CHP'li yöneticiler sonra İçişleri Bakanlığını hedef aldı. Raporu hazırlayanlardan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisine 'siyasi kumpas' kurulduğunu söyledi. Açıklamalarla o dönem hazırlanan rapor aklanmaya çalışıldı.
İçişleri Bakanlığı, Ercan'ın parmak izinin uyuştuğunu duyursa da tartışma bu eksende sürüyor. Ancak rapor, Ercan'dan ibaret değil. Raporda FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde bulunan gazetecilerin yanısıra terör suçluları da sadece örgütlerine yakın bir kurumda çalışıyor gözüktükleri için 'tutuklu gazeteci' olarak geçiyor. Raporun bir diğer hazırlayıcısı CHP'li Veli Ağbaba'nın o dönem "Aradık terörist bulamadık" dediği listeye mercek tutuldu.
MERSİN SALDIRI ANLARI | VİDEO İZLE
MERSİN SALDIRISINDA KENDİNİ PATLATTI: DİLŞAH ERCAN
İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Teröristlerin kimliğine ilişkin çalışmalarda, teröristlerden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi."
KIRMIZI KATEGORİDE ARANIRKEN ÖLDÜ
Bayram Namaz, CHP'nin raporuna 6. sırada yer alıyor. MLKP terör örgütü yöneticiliğinden tutuklu olarak listeye giren Namaz, "Baran Serhat" kod adını taşıyordu. MLKP'li Namaz, 2014'te cezaevinden çıkarak Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG saflarına katıldı. Ardından İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer aldı. Namaz PKK saflarında Suriye'de çatışırken aracına konulan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.