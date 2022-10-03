CHP’nin raporundaki isimler deşifre oldu: Gazeteci değil terörist! İşte belgeleriyle, fotoğraflarıyla CHP’nin terör sicili!

İçişleri Bakanlığı, Ercan'ın parmak izinin uyuştuğunu duyursa da tartışma bu eksende sürüyor. Ancak rapor, Ercan'dan ibaret değil. Raporda FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde bulunan gazetecilerin yanısıra terör suçluları da sadece örgütlerine yakın bir kurumda çalışıyor gözüktükleri için 'tutuklu gazeteci' olarak geçiyor. Raporun bir diğer hazırlayıcısı CHP'li Veli Ağbaba'nın o dönem "Aradık terörist bulamadık" dediği listeye mercek tutuldu.

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Raporda DHKP/C adına CHP'li belediyelerden para toplayan, hapisten çıktıktan sonra yurtdışında FETÖ'cülerle aynı televizyona çıkan ve Avrupa'ya kaçıp PKK'nın yayın organlarında Türkiye aleyhine yayınlar yapanlara kadar birçok isim var.