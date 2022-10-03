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    • Güncel
    • 03.10.2022 17:11
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    • 03.10.2022 17:12
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    Bankamatikçi Candan'ı eleştiren AK Partili üyeye çirkin saldırı!

    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi’nde çalışırken 7.5 yıllık sürede sadece 60 kapıdan kez geçtiği, imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından 'memuriyetten çıkarılan' Candan, Atatürk istismarcılığına soyundu. AK Parti Ankara Büyükşehir Murat Akça, Çankaya Belediyesi Meclis'inde vurguna dair eleştirilerde bulunurken, CHP'li üyeler tarafından saldırıya uğradı. Akça'ya şişe fırlatan ve tekme savuran üyeler bir yandan hakaretler etti. Çirkin anlar kameraya yansıdı.

    AK Partili üyeye çirkin saldırı!

    CHP'li Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında, "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılmıştı.

    Soruşturma kapsamında Tezcan'ın, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı.

    MEMURİYETTEN ÇIKARILDI
    Bugün İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) savunma yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı. Candan'ın memuriyetten çıkartılma kararı resmen tebliğ edildi.

    ATÜRK İSTİSMARINA SOYUNDU
    Candan CHP'li Çankaya Belediyesi'nin önünde yaptığı açıklamada, "Bu hukuksuz karardan sonra yargı sürecimiz başlayacak. Bu ülkenin Cumhuriyet değerlerinin rantçılara kalmadığını bir kez daha göstereceğiz. Bugünden itibaren devlet memuru değilim. Bugünden itibaren, yeminini ettiğim Mustafa Kemal'in memuruyum" dedi.

    TÜM MAAŞLARININ İADESİNİ İSTEMELİ
    AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça, Sabah gazetesine yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

        Akça, "Belediyecilikte sabıkalı CHP zihniyeti, suç dosyasına bir tanesini daha eklemiştir. Özellikle Çankaya gibi 'Ceketimi koysam alırım' mantığıyla yaklaştıkları belediyelerin, pek çok militanın çiftliği olduğunu aslında biliyorduk. Yani bu klasik bir CHP vakasıydı. Ve şimdi Tezcan Karakuş Candan'ın sicilinin mercek altına alınmasıyla, CHP'li belediyelerin ortaya koymuş olduğu bu çarpık yönetim anlayışı İçişleri Bakanlığımızın gözünden kaçmadı." ifadelerini kullandı.

        ÇİRKİN SALDIRI KAMERADA
        Akça, Çankaya Belediye Meclis'inde de yaşanan rezaleti kürsüden eleştirirken saldırıya uğradı. Öncelikle sözlü sataşmada bulunan CHP grubu, Akça için seslerini yükselterek susturma girişiminde bulundu. Söylenenler karşısında öfke krizine giren CHP'li üyeler Akça'nın üzerine yürüdü. Tekme atan ve şişe fırlatan üyeler Akça'ya yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Demokrasi adına utanç karelerine neden olan görüntüler başka bir Meclis üyesi tarafından saniye saniye kaydedildi.

        BANKAMATİK CANDAN'IN MARİFETLERİ
        İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla devlet memurluğundan çıkarma cezası verilen Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, 1 Mart 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 203 gün, 2021 yılında ise; 1 Ocak 2021- 21 Eylül 2021 tarihleri arasında toplam 158 gün görevine gitmediği tespit edildi.

        Külliye iftirasının 'mimarı' bankamatik Candan'ın marifetleri: 1672 gün rapor almış

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Tezcan Karakuş Candan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-d maddesinde yer alan "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" fiilini işlediği iddiasıyla dosyasının İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Tezcan Karakuş Candan'ın çalıştığı Çankaya Belediyesi'nde memurların mesai takibi için merkez binada kartlı geçiş sistemi olduğu, kartlı geçiş sistemi olmayan diğer yerlerde de imza föyü kullanıldığı tespit edildi.

            DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILDI
            Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in müfettişliğe gönderdiği ifadesinde; sevk ve idare etmek görevi ve mesai konusundaki hassasiyeti sebebiyle 15 Şubat 2017, 18 Haziran 2019, 2 Aralık 2020 ve 6 Eylül 2021 tarihli Başkanlık Genelgeleri'ni yayınladığını, bu genelgelerde, turnike sistemlerinin ve imza föylerinin kullanılmasının zorunlu olduğunu, personelin mesai saatlerine titizlikle uyması gerektiğini, sıralı amirin kendi personelinin mesai saatlerine uyup uymadığını kontrol etmekle sorumlu olduğunu ve titizlikle bu durumu takip etmesi gerektiğini bildirdiğini, bu kapsamda izinsiz, özürsüz veya keyfi olarak göreve geç gelen ya da hiç gelmeyen, erken ayrılmak ve görev mahallini terk etmek suretiyle hizmette aksamaya sebebiyet veren personel hakkında sıralı amirince derhal disiplin ve idari işlemlerin başlatılması gerektiği talimatını verdiğini ifade etti.

            7,5 YIL BOYUNCA 60 GİRİŞ
            Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan'ın belediyenin kurmuş olduğu turnike sisteminde sadece 5 Mayıs 2014 – 4 Ekim 2021 tarihleri arasında (7,5 yıl) 60 adet giriş kaydının olduğu, imza föylerinde imzası olmadığı tespit edildi.

            DERSLERİ KAÇIRMAMIŞ
            Tezcan Karakuş Candan'ın hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle 21 Eylül 2021 tarihinden itibaren de rapor kullanmaya başlamasının tespiti üzerine, söz konusu kişinin Atılım Üniversitesinde derslere girip girmediğinin araştırıldığı ve Eylül 2021 tarihinden itibaren Atılım Üniversitesindeki derslere düzenli olarak girdiğinin anlaşıldığı tespit edildi.

            1672 GÜN İZİN VE RAPOR
            Candan'ın kullanmış olduğu rapor izinleri ile mütenasip olmadığı, pandemi döneminde de izinli olduğuna dair dosyada bir bilgi ve belge bulunmadığı tespit edildi.

                Raporda; şöyle denildi:
                Göreve başladığı tarihten itibaren toplam 27 yıl hizmetinde, 1672 gün (yaklaşık 4,5 yıl) izin ve rapor kullandığı görülmüştür.

                Ayrıca 2015 yılında aynı göreve gelmeme tespitiyle Mülkiye Müfettişi tarafından hazırlanan Tevdi Raporunun adı geçen hakkında disiplin soruşturması yapılması istemiyle Çankaya Belediyesine gönderildiği, bu tevdi raporuna istinaden 20 Ekim 2015 tarihli onay ile konunun Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirildiği, Müfettiş görevlendirildiği, dosyanın işlemden kaldırıldığı anlaşılmıştır.

                MEMURLUKTAN ÇIKARILDI
                "Adı geçen TMMOB Ankara Mimarlar Odası Başkanlığını yürüttüğü gibi, aynı süreçte de Atılım Üniversitesinde belirli sürelerle kısıtlı olmak üzere ders vermek üzere görevlendirildiği, normal olarak haftada iki gün yarım gün derse gitse bile, ders çıkışlarında belediyeye gitmeyerek; 2020 yılında; 01.01.2020 - 28.02.2020 tarihleri arasında 42 gün ve 01.03.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında da 203 gün olmak üzere toplam 245 gün, 2021 yılında ise; 01.01.2021 - 21.09.2021 tarihleri arasında toplam 158 gün görevine gitmeyerek 'Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek' fiilini işlediğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesi uyarınca 6 Eylül 2022 tarihli İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülen dosyası üzerine devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmiştir."

                KAÇAK İFTİRASI PATLADI
                Tezcan Karakuş Candan, Beştepe'ye inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne "kaçak" olduğu iddiasını gündeme getirmiş, söz konusu iddianın yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

                Söz konusu yalanı belgelerle çürütülen Candan, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te verilen iftar yemeğindeki masanın 6.5 milyon TL olduğunu iddia etti.

                Söz konusu iddiası da Külliye'deki kamera kayıtlarının paylaşılması ve masanın suntadan yapıldığının ortaya çıkması ile yine yalanlanan Candan başta Ankapark olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmek istenen Ulus Projesi ve bulvarları yargıya taşımış ve projelerin sekteye uğratmak için yargıya başvurmuştu.

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                Haberler Güncel Bankamatikçi Candan'ı eleştiren AK Partili üyeye çirkin saldırı!
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