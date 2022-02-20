Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş'un bankamatik memuru olduğu belgelendi! 7 yılda 60 gün işe gitti 3 milyon kazandı





SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN İSİMLER:

Sabah'ta yer alan habere göre, Dış İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü'nden sorumlu Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner, Dış İlişkiler Eski Müdürleri Ayşe Berrin Aydın ve İbrahim Ethem Torunoğlu (halen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü), Fen İşleri Eski Müdürleri Özkan Bozdoğan ve Mürsel Kaygısız, Kültür ve Sosyal İşler Eski Müdürü Şebnem Erol, Dış İlişkiler Müdürlüğü Üst Sorumlusu Nuri Tunga Köroğlu, Fen İşleri Müdürlüğü Eski Üst Sorumlusu Atilla Kızılarslan, Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Bölümü Eski Sorumlusu Özcan Ergün ve mesaisine gelmeyerek üst amirlerini yanıltan ve haksız kazanç elde eden Tezcan Karakuş Candan.

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