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    • Güncel
    • 03.10.2022 17:32
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    • 03.10.2022 18:07
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    Kılıçdaroğlu ve CHP'de özür dileyecek yüz var mı? CHP'nin 'gazeteci' raporu terörist dolu: PKK'lı Dilşah Ercan saldırı ile ilişkili

    Mersin'de PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı CHP'nin teröristlere verdiği itibarı bir kez daha ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin gazeteci diyerek güzelleme yaptığı liste ise terörist dolu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, rapora ilişkin yaptığı açıklamada "Bu liste içinde 91 PKK-KCK, 17 MLP, 9 DHKP-C'li teröristler var" dedi. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin milletten özür dilemesi gerektiğini belirten Soylu, Mersin'deki saldırı ile ismi ön plana çıkan Dilşah Ercan'ın terörist olduğunu ve bu saldırı ile ilişkisi bulunduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    Dilşah Ercan teröristtir saldırı ile ilişkilidir

    Mersin'de terör örgütü PKK tarafından polisevine yapılan alçak saldırı sonucu bir polisimiz şehit oldu.

    Bakan Soylu'dan CHP ve Kılıçdaroğlu'na sert tepki


    Gerçekleştirilen hain saldırı Türkiye'yi yasa boğarken CHP'nin teröristlere verdiği itibarı da ortaya çıkardı. Saldırıyı gerçekleştiren isimlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu gündeme gelirken PKK'lı terörist bugün yayınlanan bir video ile patlamadığını duyurdu.


    Yaşanan bu gelişme CHP'nin 2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda adı geçen Dilşah Ercan'ın 'terörist' olduğunu ve dağda olduğunu tescillemiş oldu.




    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

    "CHP terör saldırısını örtbas etmeye çalışıyor. Terörist Dilşad Ercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür, bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor. CHP'nin yapması gereken tek şey milletin karşısına çıkıp özür dilemektir" dedi. CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunu eleştiren Soylu, "Etkisiz hale getirilen çok sayıda terörist de CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı.

    Bakan Soylu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

    Teröristler Suriye'nin kuzeyinden para motorla geldi. ABD'nin yapması gereken tek şey, YPG ofisine gidip başsağlığı dilemeleri gerekir.

    Peki bu kişi kendi itirafı ile terör örgütüne mensup olduğunu ortaya koymuş mudur? Koymuştur. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken tek şey vardır, bu mızrak bu çuvala sığmaz. Milletin karşısına geçip özür dilemeliler. Devlet töhmet altında bırakılmakta. Bayram Namaz; bu kişi MLKP'li.



        PKK'YI ÖRTÜLEMEYE ÇALIŞAN ZAVALLI
        Cihan Gün bu listede var mı? Var. Naciye Yılmaz, DHKP-C'li. Şu terör örgütü listesinde var mı? Var. Parmak izi ve diğer patlama düzeneğindeki bulgular eylemin koordinasyonunda olduğuna işaret etmektedir. Kılıçdaroğlu, 'Ben devletten bilgi aldım' derken PKK'yı örtülemeye, masasının altındaki bilgilerin kendisine nasıl geldiğini saklamaya çalışan maalesef bir zavallı ile karşı karşıyayız.

        MERSİN'DEKİ TERÖR SALDIRISI
        Terörist Dilşad Ercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür, bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor.

        CHP'NİN İHANET RAPORU DİLŞAH ERCAN'DAN İBARET DEĞİL!
        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tutuklu Gazeteciler Raporu üzerinden CHP'ye kumpas kurulduğunu iddia etti, raporu aklamaya çalıştı. Oysa rapor, Mersin'deki saldırıda adı geçen PKK'lı Dilşah Ercan'dan ibaret değil.

        Rapordaki isimler hapisten çıktıktan sonra eylemlerini ve bağlarını sürdürdü.

        Bayram Namaz, CHP'nin raporuna 6. sırada yer alıyor. MLKP terör örgütü yöneticiliğinden tutukluydu. 2014'te cezaevinden çıktı, PKK'ya katıldı. Suriye'de öldürüldü.

        KCK operasyonu kapsamında 2011'de tutuklanan Zuhal Tekiner, hapisten çıktıktan sonra da faaliyetlerine devam etti.

        Pervin Yerlikaya, 2011 yılında terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. CHP'nin raporunda da yer alan Yerlikaya şu anda PKK'nın yayın organı olan ANF NEWS'te örgüt lehine haberler yapıyor.

        Ceyhun Bay da yine gazeteci olarak gösterilmek istenenler arasında. DHKP-C'nin İstanbul yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı oldu.

        Raporda ismi geçen Erdal Süsem, bazı dernekleri bombaladı. Örgüt adına haraç almak suçlarından hüküm giydi.

        MLKP terör örgütü adına faaliyette bulunan Hatice Duman da gazetecilik faaliyeti yürütürken değil, evinde silah saklarken yakalandı. Silahlı soygun, adam yaralama ve bombalama eylemlerinde rol aldı.

        Kenan Karavil ve Ömer Faruk Çalışkan da yine terörle bağlantılı. Saldırı eylemlerinin yanı sıra PKK'ya adam kazandırma faaliyeti yürüttüler."

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