Kılıçdaroğlu ve CHP'de özür dileyecek yüz var mı? CHP'nin 'gazeteci' raporu terörist dolu: PKK'lı Dilşah Ercan saldırı ile ilişkili







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"CHP terör saldırısını örtbas etmeye çalışıyor. Terörist Dilşad Ercan'ın bu eylemle ilgili olmadığını söyleyen terör örgütüdür, bulgular eylemin koordinasyonunda varlığına işaret ediyor. CHP'nin yapması gereken tek şey milletin karşısına çıkıp özür dilemektir" dedi. CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunu eleştiren Soylu, "Etkisiz hale getirilen çok sayıda terörist de CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Teröristler Suriye'nin kuzeyinden para motorla geldi. ABD'nin yapması gereken tek şey, YPG ofisine gidip başsağlığı dilemeleri gerekir.

Peki bu kişi kendi itirafı ile terör örgütüne mensup olduğunu ortaya koymuş mudur? Koymuştur. Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken tek şey vardır, bu mızrak bu çuvala sığmaz. Milletin karşısına geçip özür dilemeliler. Devlet töhmet altında bırakılmakta. Bayram Namaz; bu kişi MLKP'li.