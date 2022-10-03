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    • 03.10.2022 09:14
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    • 03.10.2022 09:38
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    7 yılda 60 kez turnikeden geçti! "Tezcan Karakuş Candan aldığı paraları iade etmeli"

    Tezcan Karakuş Candan'ın CHP'li Çankaya Belediyesi’nde çalışırken 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez işe geldiğini göstereden turnikeden geçtiği ve imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edilmişti. Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Karakuş'un, çalışma hayatı boyunca 1672 gün izin ve rapor aldığı ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla devlet memurluğundan çıkarılan ve kendisini ''Bugünden itibaren devlet memuru değilim. Mustafa Kemal’in memuruyum'' ifadeleriyle savunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi’nden işe gelmeden aldığı maaşları ödemesi gerektiğine dikkat çekildi.

    Aldığın paraları öde!

    CHP'li Çankaya Belediyesinden çalışan olarak gözüken ve 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez işe giden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan devlet memurluğundan çıkarıldı.


    Fotoğrafta: Tezcan Karakuş Candan

    İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla devlet memurluğundan çıkarılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi'nden işe gelmeden aldığı maaşları ödemesi gerektiğine dikkat çekildi.

    AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça, "Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bu haksızlığın ve çarpıklığın esas sahibidir ve Tezcan Candan Karakuş'un aldığı tüm maaşlarının iadesini istemelidir" dedi.

    AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Emrah Uslu da, Tezcan Karakuş Candan'ın bugüne kadar yaklaşık 4 milyon lirayı hem haksız yere cebe indirdiğini belirterek, "Çankaya Belediyesi'nde binlerce bankamatik memuru işe gelmeden milyonlarca lirayı haksız yere cebine indiriyor. Bu mu sizin sosyal demokratlığınız? Tezcan Candan Karakuş aldığı paraları derhal iade etmelidir" dedi.

    CANDAN, 1672 GÜN İZİN VE RAPOR ALDI!
    Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi'nde çalışırken 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez geçtiği, imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edilmişti. Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Karakuş'un, çalışma hayatı boyunca 1672 gün izin ve rapor aldığı ortaya çıkmıştı.

    AKÇA: "TAŞDELEN, TEZCAN CANDAN KARAKUŞ'UN ALDIĞI TÜM MAAŞLARININ İADESİNİ İSTEMELİ"
    Sabah'a konuşan AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça şunları söyledi;

    "Belediyecilikte sabıkalı CHP zihniyeti, suç dosyasına bir tanesini daha eklemiştir. Özellikle Çankaya gibi 'Ceketimi koysam alırım' mantığıyla yaklaştıkları belediyelerin, pek çok militanın çiftliği olduğunu aslında biliyorduk. Yani bu klasik bir CHP vakasıydı. Ve şimdi Tezcan Karakuş Candan'ın sicilinin mercek altına alınmasıyla, CHP'li belediyelerin ortaya koymuş olduğu bu çarpık yönetim anlayışı İçişleri Bakanlığımızın gözünden kaçmadı."


    Fotoğrafta: Murat Akça

    "SABIKALI CHP ANLAYIŞI SİCİLİNE BİR SUÇ DAHA EKLEDİ"
    "Milletin emekleriyle, millete ve devlete düşmanlık yapanların, sıkıştığı noktada Atatürk istismarcılığına soyunduğuna ilk defa şahit değiliz. Belediye üzerinden hiç çalışmadan devlet memurluğunun tüm maddi özlük haklarından yıllarca haksız kazanç elde eden Tezcan Karakuş Candan sabıkalı CHP zihniyenin çarpık anlayışının sadece bir örneğidir.

    Özellikle Çankaya Belediyesinde bunun gibi, belediye üzerinden çalışmadan gelir elde eden yüzlerce asalak personelin olduğuna dair kanaatimiz bugün daha da güçlenmiştir. Böyle bir skandalın ardından Tezcan Karakuş Candan'ın, CHP'li vekillerin ve diğer belediye personelinin belediye içinde sloganlarla, adeta eylem yaparcasına kurumun içerisinde şov yapmalarına müsaade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bu haksızlığın ve çarpıklığın esas sahibidir ve Tezcan Candan Karakuş'un aldığı tüm maaşlarının iadesini istemelidir."

        USLU: BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 4 MİLYON LİRAYI HEM HAKSIZ YERE CEBE İNDİRDİ
        AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Emrah Uslu:
        "Sözde belediyede çalışan bu mimar, 7,5 yıldır belediyeye gelmeden sağlığı açısından hiç bir engel olmadığı halde bir özel üniversite hastanesinden defalarca düzmece raporlar alarak hem belediyeyi zarara uğratmış, hem de yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın hakkını belediye yönetimi eliyle gasp etmiştir.


        Fotoğrafta: Emrah Uslu

        Hal böyleyken bir de belediye koridorlarında şov yapılmasına izin verilmiştir. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon lirayı hem haksız yere cebe indiren bu kadın birde Türk adaletini ağzına alıyor. Türk adaletinin terazisi eşittir, teraziyi bozan siz ve sizin zihniyetinizdir. Bu arada belirtmek isterim ki bu arada basına yansıyan sadece Tezcan Karakuş Candan'dır. Çankaya Belediyesi'nde binlerce bankamatik memuru işe gelmeden milyonlarca lirayı haksız yere cebine indiriyor.

        Ayrıca CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu mitinginde şöyle bir söz etti; 'Kul hakkı yiyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesin!' Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Şimdi soruyorum; bu mu sizin Atatürkçülüğünüz? Bu mu sizin sosyal demokratlığınız? Tezcan Candan Karakuş aldığı paraları derhal iade etmelidir."

        TEZCAN KARAKUŞ CANDAN, ÇALIŞMA HAYATI BOYUNCA 1672 GÜN İZİN VE RAPOR ALMIŞ
        İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla devlet memurluğundan çıkarılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, çalışma hayatı boyunca 1672 gün (yaklaşık 4.5 yıl) izin ve rapor aldığı ortaya çıktı. 7.5 yıldır Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Karakuş'un, 2020'de 245 gün, 2021 yılında ise 158 gün izin kullandığı, belediyenin turnike sisteminden 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez geçtiği, imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edildi.

        ÜNİVERSİTEDE SAĞLAM
        Tezcan Karakuş Candan'ın, hakkında başlatılan soruşturmada rapor kullandığı tarihlerde Atılım Üniversitesi'ndeki derslere düzenli olarak girdiği belirlendi. Karakuş'un rapor izinlerinin orantısız olduğu ve pandemi döneminde de izinli olduğuna dair bir bilgi ve belge bulunmadığı anlaşıldı. Karakuş'un göreve başladığı tarihten itibaren toplam 27 yıllık hizmetinde, 245 günü 2020 yılında, 158 günü 2021 yılında olmak üzere 1672 gün (yaklaşık 4.5 yıl) izin ve rapor kullandığı tespit edildi. Öte yandan Karakuş hakkında 2015'te yine göreve gelmemesi nedeniyle Mülkiye müfettişince tevdi raporu hazırlanarak disiplin soruşturması istemiyle Çankaya Belediyesi'ne gönderildiği, rapora istinaden konunun Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na intikal ettirildiği, müfettiş görevlendirildiği ancak dosyanın işlemden kaldırıldığı öğrenildi.

        "BUGÜNDEN İTİBAREN MUSTAFA KEMAL'İN MEMURUYUM"
        Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Çankaya Belediyesi'ndeki memuriyet görevinden ihraç edilmesi üzerine tebligatını almış ve ''Bugünden itibaren devlet memuru değilim. Mustafa Kemal'in memuruyum'' iddiasında bulunmuştu.

        TUTANAKLARI GİRMİŞTİ
        Çankaya Belediyesi yöneticilerinin, Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi'ndeki görev yerine sık, sık terk etmek suretiyle işe gelmediğine yönelik evrak hazırladığı öğrenildi. Candan'ın sahte imza kullandığı da tutanaklarda yer aldı.

        BİÇEN: "TEZCAN, GÖREV YERİNİ SIK, SIK TERK ETMEK SURETİYLE İŞE GELMEDİ"
        Dönemin Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Raziye Biçen'in, Tezcan Karakuş Candan'ın işe gelmediği gerekçesiyle Çankaya Belediye Başkanlığı Başkanlık Makamı'na yazı gönderdiği öğrenildi.

        Raziye Biçen'in söz konusu yazısında; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mimar kadrosunda görevli olan Tezcan Karakuş Candan'ın uzun bir süreden beri görev yerini sık, sık terk etmek suretiyle işe gelmediği hatırlatılarak, "Kendisine yapılan tüm uyarılara rağmen bu eylemini ısrarla sürdürmüştür" denildi.

        Yazıda şöyle denildi:
        "Bu durumun devam etmesinden dolayı 11 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar çeşitli zamanlarda yapılan denetimlerde mazeretsiz ve izinsiz olarak görev yerini sürekli terk ettiği tespit edilmiştir. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde adı geçen hakkında 657 sayılı yasanın 125/a maddesine göre işlem yapılabilmesi için yazımız eklerinin Teftiş Kurulu Müdürlüğü'ne havalesini olurlarınıza arz ederim"

            Raziye Biçen'in yazısının ekinde, Tezcan Karakuş Candan'ın günlük devam çizelgeleri, yoklama tutanakları, savunma yazılarının da olduğu 148 sayfa evrak yer aldı. Söz konusu yazıya Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kurttaş'ın 6 Şubat 2013 tarihinde imza attığı öğrenildi.

            ASIL: "TARAFIMCA VERİLMİŞ İZİN YOKTUR"
            Çankaya Belediyesi Şehir Planlama Bölüm Sorumlusu Yasemin Asıl ile İmar ve Şehircilik İdari ve Mali İşler Bölüm Sorumlusu Aydın Nikbay'ın hazırladığı 6 Kasım 2012 tarihinde tutanakta da; Tezcan Karakuş Candan'ın izinsiz ve mazeretsiz olarak haber etmeksizin Çankaya Belediyesi'ndeki görev yerini terk ettiğine dikkat çekiliyor.

            Birim amiri Yasemin Asıl'ın söz konusu yazısında "(Tezcan Karakuş Candan) Tarafımca verilmiş izin yoktur" denildi.

            Yasemin Asıl ile Aydın Nikbay'ın 12 Eylül 2012 tarihinde hazırladığı tutanakta da; "Tezcan Karakuş Candan, 12 Eylül 2012 tarihinde saat: 09.30 ve saat:10.30'da yaptığım denetimlerde izinsiz ve mazeretsiz olarak iş yerini terk etmiştir" deniliyor.

            SAHTE İMZA TUTANAĞI
            Yasemin Asıl'ın 13 Eylül 2012 tarihli hazırladığı tutanakta ise, "Tezcan Karakuş Candan, saat 12.00'de imza föyleri makamda olduğu halde saat 13.00'de imzasını atmış, imzasının yanına not olarak saat: 12.00 yazmıştır" deniliyor.

                KURTTAŞ: "MAZERET OLMAKSIZIN GÖREVİNİZİN BAŞINDA BULUNMADIĞINIZ…"
                Dönemin Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kurttaş'ın 6 Nisan 2012 tarihli yazıda, Tezcan Karakuş Candan'ın görev yerinde olmadığı gerekçesiyle savunma yapması talep ediliyor.

                Söz konusu yazıda; "İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde bulunan görev yerinizde tarafımca yapılan kontrollerde çeşitli günlerde günlük mesainize sabahları birkaç saat uğradığınız, bilahare görev yerinizi terk ettiğiniz ve diğer saatlerde de herhangi bir mazeret olmaksızın görevinizin başında bulunmadığınız, mesai saatlerine uymadığınız tespit edilmiştir" deniliyor.

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                Haberler Güncel 7 yılda 60 kez turnikeden geçti! "Tezcan Karakuş Candan aldığı paraları iade etmeli"
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