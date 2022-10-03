7 yılda 60 kez turnikeden geçti! "Tezcan Karakuş Candan aldığı paraları iade etmeli"

AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Emrah Uslu da, Tezcan Karakuş Candan'ın bugüne kadar yaklaşık 4 milyon lirayı hem haksız yere cebe indirdiğini belirterek, "Çankaya Belediyesi'nde binlerce bankamatik memuru işe gelmeden milyonlarca lirayı haksız yere cebine indiriyor. Bu mu sizin sosyal demokratlığınız? Tezcan Candan Karakuş aldığı paraları derhal iade etmelidir" dedi.

CANDAN, 1672 GÜN İZİN VE RAPOR ALDI!

Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi'nde çalışırken 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez geçtiği, imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edilmişti. Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Karakuş'un, çalışma hayatı boyunca 1672 gün izin ve rapor aldığı ortaya çıkmıştı.

AKÇA: "TAŞDELEN, TEZCAN CANDAN KARAKUŞ'UN ALDIĞI TÜM MAAŞLARININ İADESİNİ İSTEMELİ"

Sabah'a konuşan AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça şunları söyledi;