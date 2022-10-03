7 yılda 60 kez turnikeden geçti! "Tezcan Karakuş Candan aldığı paraları iade etmeli"

CHP'li Çankaya Belediyesinden çalışan olarak gözüken ve 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez işe giden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan devlet memurluğundan çıkarıldı.
Fotoğrafta: Tezcan Karakuş Candan
İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla devlet memurluğundan çıkarılan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi'nden işe gelmeden aldığı maaşları ödemesi gerektiğine dikkat çekildi.
AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça, "Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bu haksızlığın ve çarpıklığın esas sahibidir ve Tezcan Candan Karakuş'un aldığı tüm maaşlarının iadesini istemelidir" dedi.
AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Emrah Uslu da, Tezcan Karakuş Candan'ın bugüne kadar yaklaşık 4 milyon lirayı hem haksız yere cebe indirdiğini belirterek, "Çankaya Belediyesi'nde binlerce bankamatik memuru işe gelmeden milyonlarca lirayı haksız yere cebine indiriyor. Bu mu sizin sosyal demokratlığınız? Tezcan Candan Karakuş aldığı paraları derhal iade etmelidir" dedi.
CANDAN, 1672 GÜN İZİN VE RAPOR ALDI!
Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi'nde çalışırken 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez geçtiği, imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edilmişti. Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Karakuş'un, çalışma hayatı boyunca 1672 gün izin ve rapor aldığı ortaya çıkmıştı.
AKÇA: "TAŞDELEN, TEZCAN CANDAN KARAKUŞ'UN ALDIĞI TÜM MAAŞLARININ İADESİNİ İSTEMELİ"
Sabah'a konuşan AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça şunları söyledi;
"Belediyecilikte sabıkalı CHP zihniyeti, suç dosyasına bir tanesini daha eklemiştir. Özellikle Çankaya gibi 'Ceketimi koysam alırım' mantığıyla yaklaştıkları belediyelerin, pek çok militanın çiftliği olduğunu aslında biliyorduk. Yani bu klasik bir CHP vakasıydı. Ve şimdi Tezcan Karakuş Candan'ın sicilinin mercek altına alınmasıyla, CHP'li belediyelerin ortaya koymuş olduğu bu çarpık yönetim anlayışı İçişleri Bakanlığımızın gözünden kaçmadı."
Fotoğrafta: Murat Akça
"SABIKALI CHP ANLAYIŞI SİCİLİNE BİR SUÇ DAHA EKLEDİ"
"Milletin emekleriyle, millete ve devlete düşmanlık yapanların, sıkıştığı noktada Atatürk istismarcılığına soyunduğuna ilk defa şahit değiliz. Belediye üzerinden hiç çalışmadan devlet memurluğunun tüm maddi özlük haklarından yıllarca haksız kazanç elde eden Tezcan Karakuş Candan sabıkalı CHP zihniyenin çarpık anlayışının sadece bir örneğidir.
Özellikle Çankaya Belediyesinde bunun gibi, belediye üzerinden çalışmadan gelir elde eden yüzlerce asalak personelin olduğuna dair kanaatimiz bugün daha da güçlenmiştir. Böyle bir skandalın ardından Tezcan Karakuş Candan'ın, CHP'li vekillerin ve diğer belediye personelinin belediye içinde sloganlarla, adeta eylem yaparcasına kurumun içerisinde şov yapmalarına müsaade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bu haksızlığın ve çarpıklığın esas sahibidir ve Tezcan Candan Karakuş'un aldığı tüm maaşlarının iadesini istemelidir."