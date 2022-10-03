Saadet Partili Osman Akgün vefat etti! Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu

NECMETTİN ERBANKAN'IN YAKIN İSMİYDİ

Osman Akgün, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yakın isimlerden olan ve zaman zaman korumalığını, özel şoförlüğünü ve özel kalemliğini yapan bir isimdi.

CENAZE DETAYLARI

Saadet Partisi GİK üyesi olan Osman Akgün'ün cenazesi 4 Eylül 2022 Salı günü ikindi namazına müteakip Alemizade Camii'nden kaldırılıp Balıkesir Edremit yeni mezarlığa defnedilecektir.