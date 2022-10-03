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    • 03.10.2022 17:05
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    Saadet Partili Osman Akgün vefat etti! Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün’ün vefatı dolayısıyla oğlu Emre Akgün’ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

    Başkan Erdoğan’dan taziye telefonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün'ün vefatı dolayısıyla oğlu Emre Akgün'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Akgün'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

    NECMETTİN ERBANKAN'IN YAKIN İSMİYDİ
    Osman Akgün, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yakın isimlerden olan ve zaman zaman korumalığını, özel şoförlüğünü ve özel kalemliğini yapan bir isimdi.

    CENAZE DETAYLARI
    Saadet Partisi GİK üyesi olan Osman Akgün'ün cenazesi 4 Eylül 2022 Salı günü ikindi namazına müteakip Alemizade Camii'nden kaldırılıp Balıkesir Edremit yeni mezarlığa defnedilecektir.

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    Haberler Güncel Saadet Partili Osman Akgün vefat etti! Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
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