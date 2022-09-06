Çankaya Belediyesi'nde bankamatik memuru olarak çalışan Tezcan Karakuş Candan devlet memurluğundan ihraç ediliyor

Tezcan Karakuş Candan'ın İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun defalarca uyarılara rağmen Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmediği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Disiplin Kurulu'nun Tezcan Karakuş Candan'ın son 2 yılda 245 gün işe gitmediğini tespit ettiği öğrenildi. *** İçişleri Bakanlığı'nın Tezcan Karakuş Candan hakkında devlet memurluğundan ihraç karar aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı rapora göre, 6 Mayıs 2014-04 Ekim 2021 arasındaki son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gittiği ortaya çıkan Candan'ın, göreve başladığı 11 Ağustos 1993'ten bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı, bu sürelerinin toplamının yaklaşık 4,5 yıla karşılık geldiğine dikkat çekilmişti.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından hakkında soruşturma izni istenen Çankaya Belediyesi çalışanı ve Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın işe gitmeden maaş aldığı belgelendi.
CANDAN'IN, İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALDIĞININ BELGELERİ
Çankaya Belediyesi yöneticilerinin, Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi'ndeki görev yerine sık, sık terk etmek suretiyle işe gelmediğine yönelik evrak hazırladığı öğrenildi. Candan'ın sahte imza kullandığı da tutanaklarda yer aldı.
BİÇEN: "TEZCAN, GÖREV YERİNİ SIK, SIK TERK ETMEK SURETİYLE İŞE GELMEDİ"
Dönemin Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Raziye Biçen'in, Tezcan Karakuş Candan'ın işe gelmediği gerekçesiyle Çankaya Belediye Başkanlığı Başkanlık Makamı'na yazı gönderdiği öğrenildi.
Raziye Biçen'in söz konusu yazısında; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mimar kadrosunda görevli olan Tezcan Karakuş Candan'ın uzun bir süreden beri görev yerini sık, sık terk etmek suretiyle işe gelmediği hatırlatılarak, "Kendisine yapılan tüm uyarılara rağmen bu eylemini ısrarla sürdürmüştür" denildi.
Yazıda şöyle denildi:
"Bu durumun devam etmesinden dolayı 11 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar çeşitli zamanlarda yapılan denetimlerde mazeretsiz ve izinsiz olarak görev yerini sürekli terk ettiği tespit edilmiştir. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde adı geçen hakkında 657 sayılı yasanın 125/a maddesine göre işlem yapılabilmesi için yazımız eklerinin Teftiş Kurulu Müdürlüğü'ne havalesini olurlarınıza arz ederim"