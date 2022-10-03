Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsü’ üzerinden yürüttüğü riyakar siyasetinin deşifresi!

Türkiye seçimlere giderayak kifaysetsiz muhterislerin, algı, propaganda ve ikiyüzlü siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosuyla bir kez daha gözler önüne serildi. Vetoların gölgesinde adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu adeta 'her tuşa basarım şekilden şekle girerim' modunda. Geçtiğimiz gün Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluyla helalleşip, sonrasında Nurcuların yönetecileriyle yemek yiyen, takip eden süreçte çektiği videoda masasında Ziya Gökalp'in 'Türkçülüğün Esaslar'ı kitabına yer veren Kılıçdaroğlu'nun sergilediği tutum bu durumu destekler nitelikte. Takvim.com.tr, 'helalleşme çıkışı' ile manidar bir şekilde başörtü meselesini diline dolayan Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini sizler için özetledi.