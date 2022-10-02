Son dakika: Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Yunanistan, Ege, Akdeniz ve F-16 meselesi...





EGE VE AKDENİZ'DE GERİ ADIM YOK! HAK VE ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Ege ve Akdeniz konularında Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanırken, Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Ukrayna Savaşı'nın uluslararası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesinin önemine işaret edildi.

