Politico gördü! Başkan Erdoğan'ın diplomasi zaferi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi zaferleri de makalede yer aldı.

"TÜRKİYE ARA BULUCU KONUMUNDA"

Makalede, Başkan Erdoğan'ın, tahıl koridoru ve esir takası anlaşmalarındaki diplomatik çaba ve başarısından övgüyle söz edildi.

ÜLKELERİN ROLÜ DEĞİŞTİ

Ülkelerin tavırlarının savaşın gidişatına göre değiştiği yazılan makalede, sadece Türkiye'nin bir arabulucu konumunda olduğunun altı çizildi.

ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK ZAFERLERİ

Tahıl koridoru anlaşmasının yanı sıra, esir takası anlaşmasının da Türkiye sayesinde yapıldığı vurgulanan makalede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik başarısına yer verildi.

Makalede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Kremlin ile 'açık hatları' koruyor hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Kırım da dahil olmak üzere tüm topraklarının kurtarılmasını desteklediğini yineliyor." denildi.

FRANSIZ LE MONDE YAZMIŞTI

Benzer bir makale geçtiğimiz haftalarda Fransız Le Monde'de yer almıiştı.

Yazıda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron belki de onu kıskanmasına rağmen" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler yürütmeyi başaran, büyük bir arabulucu olduğu belirtildi.