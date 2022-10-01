Politico gördü! Başkan Erdoğan'ın diplomasi zaferi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Batı, Rusya'yı yaptırım bombardımanına tutarken Türkiye tarafsız bir duruş sergiledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi hamleleriyle Türkiye'de barış masaları kurulurken tahıl koridoru da İstanbul'dan açıldı.
Erdoğan'ın diplomasi hamleleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşebilen lider olması dünya basınının da ilgisini çekti.
POLITICO ERDOĞAN'IN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
ABD merkezli yayın kurulu Politico, internet sitesinde Rusya Ukrayna savaşında gelinen son durum, ülkelerin tutumları, Avrupa'nın ne yapabileceği ve enerji krizinin yer aldığı bir makale yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi zaferleri de makalede yer aldı.
"TÜRKİYE ARA BULUCU KONUMUNDA"
Makalede, Başkan Erdoğan'ın, tahıl koridoru ve esir takası anlaşmalarındaki diplomatik çaba ve başarısından övgüyle söz edildi.
ÜLKELERİN ROLÜ DEĞİŞTİ
Ülkelerin tavırlarının savaşın gidişatına göre değiştiği yazılan makalede, sadece Türkiye'nin bir arabulucu konumunda olduğunun altı çizildi.
ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK ZAFERLERİ
Tahıl koridoru anlaşmasının yanı sıra, esir takası anlaşmasının da Türkiye sayesinde yapıldığı vurgulanan makalede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik başarısına yer verildi.
Makalede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Kremlin ile 'açık hatları' koruyor hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Kırım da dahil olmak üzere tüm topraklarının kurtarılmasını desteklediğini yineliyor." denildi.
FRANSIZ LE MONDE YAZMIŞTI
Benzer bir makale geçtiğimiz haftalarda Fransız Le Monde'de yer almıiştı.
Yazıda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron belki de onu kıskanmasına rağmen" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkiler yürütmeyi başaran, büyük bir arabulucu olduğu belirtildi.
Gazetede, Alain Frachon'a ait "Erdoğan büyük arabulucu" başlıklı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Zelenskiy ile güçlü bir ilişkisinin olduğu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile irtibatının da iyi olduğu belirtildi.
"MACRON BELKİ DE İÇ GEÇİRİYOR"
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'nun 1 Eylül'de Fransız büyükelçilere seslenişindeki, "Türkiye'nin dünyada Rusya ile konuşan tek güç olmasını kim ister?" sözü hatırlatılan yazıda, "Macron'un belki de 'Neden Erdoğan?' diye sorarak kıskançlıkla iç geçirdiği" değerlendirmesi yapıldı.