ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Yermak İstanbul’da

ABD ve Ukrayna, İstanbul'da üst düzey görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, "Sullivan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğinin altını çizdi. ABD ve müttefiklerinin, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku alenen ihlallerine pabuç bırakmayacağını ve Rusya'nın sözde ilhakına destek sağlayan herhangi bir kişi, kuruluş veya ülkeye ciddi maliyetler yükleyeceğini aktardı" denildi.



Sullivan ve Yermak'ın görüşmede, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu ve Ukrayna'nın dünyaya gıda ihraç etmek için Birleşmiş Milletler ile devam eden çalışmalarını ele aldığı aktarılan açıklamada, "Sullivan, ABD'nin Ukrayna halkını bağımsızlıklarını ve demokrasilerini savunurken desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı" denildi.





YERMAK, CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN İLE DE BİR ARAYA GELDİ

Yermak ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelerek, Ukrayna savaşının gidişatı ve son gelişmeleri değerlendirdi.