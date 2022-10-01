Muharrem İnce'den 6'lı masaya bomba eleştiri: Emredecekler şak diye yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Atatürk' çizgisinden uzaklaştığını belirterek ağır eleştirilerle istifa eden ve Memleket Partisini kuran Muharrem İnce muhalefetin toplandığı 6'lı masayı adeta bombaladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Caddebostan'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, "6'lı masanın nasıl bir cumhurbaşkanı adayı bulacaklarında anlaşamadıklarını belirterek "6'lı masa emredecek, cumhurbaşkanı da şak diye yapacak. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı nasıl seçim kazanacak?" dedi.
ALTIN GÜNÜ GİBİ TOPLANIYORLAR
İnce şunları söyledi;
"İktidarın karşısındaki muhalefet 8 ayda 6 defa toplanmış. Çeyrek altın günü sağlanmış. Kamulaştırmada anlaşamamışlar. Birisi 'Kamulaştıracağız' diyor, diğeri 'Yapmayacağız' diyor. Ergenekon, Balyoz davalarında anlaşamamışlar. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamışlar. Sığınmacılar konusunda anlaşamamışlar. 'Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden açacağız' diyorlar ama kapatanlar masada oturuyor ikisi...
EMREDECEKLER ŞAK DİYE YAPACAK
Nasıl bir aday bulacaklarında anlaşamamışlar. 6'lı masa emredecek, cumhurbaşkanı da şak diye yapacak. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı nasıl seçim kazanacak? Bunu konuşmuyorlar. Eğer masada oturanlardan herhangi birisi milletvekili olursa yasamanın bir üyesi olacak. Cumhurbaşkanı ise yürütmenin başı.