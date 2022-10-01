Muharrem İnce'den 6'lı masaya bomba eleştiri: Emredecekler şak diye yapacak

Eğer bir genel başkan milletvekili olan bir genel başkandan talimat alırsa, yasamanın emrine girmiş olur. Bu anayasaya göre mümkün değildir. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öyle bir adam bulacaklar ki hem seçimi kazanacak hem devleti yönetecek hem de 6 lidere düğme ilikleyip, 'Emirleriniz efendim nedir?' diye soracak."

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