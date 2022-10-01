Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2022 16:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2022 17:19
    ABONE OL

    Muharrem İnce'den 6'lı masaya bomba eleştiri: Emredecekler şak diye yapacak

    CHP'ye ağır eleştiriler yaparak partiden istifa eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6'lı muhalefet masasının içine düştüğü adaylık çıkmazını eleştirdi. Muharrem İnce, 6'lı masanın nasıl bir cumhurbaşkanı adayı bulacaklarında anlaşamadıklarını belirterek "6'lı masa emredecek, cumhurbaşkanı da şak diye yapacak. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı nasıl seçim kazanacak? Bunu konuşmuyorlar." ifadelerini kullandı.

    6’lı ya eleştiri: Şak diye yapacak

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Atatürk' çizgisinden uzaklaştığını belirterek ağır eleştirilerle istifa eden ve Memleket Partisini kuran Muharrem İnce muhalefetin toplandığı 6'lı masayı adeta bombaladı.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Caddebostan'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, "6'lı masanın nasıl bir cumhurbaşkanı adayı bulacaklarında anlaşamadıklarını belirterek "6'lı masa emredecek, cumhurbaşkanı da şak diye yapacak. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı nasıl seçim kazanacak?" dedi.

    ALTIN GÜNÜ GİBİ TOPLANIYORLAR
    İnce şunları söyledi;

    "İktidarın karşısındaki muhalefet 8 ayda 6 defa toplanmış. Çeyrek altın günü sağlanmış. Kamulaştırmada anlaşamamışlar. Birisi 'Kamulaştıracağız' diyor, diğeri 'Yapmayacağız' diyor. Ergenekon, Balyoz davalarında anlaşamamışlar. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamışlar. Sığınmacılar konusunda anlaşamamışlar. 'Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden açacağız' diyorlar ama kapatanlar masada oturuyor ikisi...

    EMREDECEKLER ŞAK DİYE YAPACAK
    Nasıl bir aday bulacaklarında anlaşamamışlar. 6'lı masa emredecek, cumhurbaşkanı da şak diye yapacak. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı nasıl seçim kazanacak? Bunu konuşmuyorlar. Eğer masada oturanlardan herhangi birisi milletvekili olursa yasamanın bir üyesi olacak. Cumhurbaşkanı ise yürütmenin başı.

        Eğer bir genel başkan milletvekili olan bir genel başkandan talimat alırsa, yasamanın emrine girmiş olur. Bu anayasaya göre mümkün değildir. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öyle bir adam bulacaklar ki hem seçimi kazanacak hem devleti yönetecek hem de 6 lidere düğme ilikleyip, 'Emirleriniz efendim nedir?' diye soracak."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kayserispor-Trabzonspor | CANLI
        Haberler Güncel Muharrem İnce'den 6'lı masaya bomba eleştiri: Emredecekler şak diye yapacak
            SON DAKİKA