TBMM'de CHP-HDP ittifakı: Başkan Erdoğan gelince ayağa kalkmadılar! İYİ Parti...

CHP ve HDP'nin ortaklığı TBMM'de bir kez daha tescillendi!
TBMM'nin yeni yasama yılı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış dolaysıyla Genel Kurul'da sunuş konuşması yaptı.
Şentop'un konuşmasının ardınan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşması için Genel Kurul'a girdi.
CHP VE HDP AYAĞA KALKMADI
Erdoğan'ın salona girişi ensnasında partiler devlet başkanına saygı gereği ayağa kalkarken CHP ve HDP ortaklık ederek kalkmadı.
İYİ PARTİ ORTAKLARINDAN TERS DÜŞTÜ
Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle CHP ve HDP'nin diğer ortayğı İYİ Parti ortaklarının aksine ayağa kalkmayı tercih etti.
HDP ve CHP'li vekiller İstiklal Marşı anonsu gelene kardar yerlerinden kalkmadı.
AK Parti ve MHP'de saygı gereği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişiyle birlikte ayağa kalktı.