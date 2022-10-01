TBMM'de CHP-HDP ittifakı: Başkan Erdoğan gelince ayağa kalkmadılar! İYİ Parti...

CHP VE HDP AYAĞA KALKMADI

Erdoğan'ın salona girişi ensnasında partiler devlet başkanına saygı gereği ayağa kalkarken CHP ve HDP ortaklık ederek kalkmadı.

İYİ PARTİ ORTAKLARINDAN TERS DÜŞTÜ

Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle CHP ve HDP'nin diğer ortayğı İYİ Parti ortaklarının aksine ayağa kalkmayı tercih etti.