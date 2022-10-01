Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.10.2022 15:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.10.2022 15:51
    ABONE OL

    TBMM'de CHP-HDP ittifakı: Başkan Erdoğan gelince ayağa kalkmadılar! İYİ Parti...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış programında konuştu. Erdoğan'ın salona girişi sırasında CHP-HDP ittifakı yine gözler önüne serildi. Erdoğan'IN Genel Kurul'a girişi sırasında CHP ve HDP sıraları ayağa kalkmadı.

    TBMM’de CHP-HDP ittifakı!

    CHP ve HDP'nin ortaklığı TBMM'de bir kez daha tescillendi!

    TBMM'nin yeni yasama yılı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış dolaysıyla Genel Kurul'da sunuş konuşması yaptı.

    Şentop'un konuşmasının ardınan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşması için Genel Kurul'a girdi.

    CHP VE HDP AYAĞA KALKMADI
    Erdoğan'ın salona girişi ensnasında partiler devlet başkanına saygı gereği ayağa kalkarken CHP ve HDP ortaklık ederek kalkmadı.

    İYİ PARTİ ORTAKLARINDAN TERS DÜŞTÜ
    Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle CHP ve HDP'nin diğer ortayğı İYİ Parti ortaklarının aksine ayağa kalkmayı tercih etti.

    HDP ve CHP'li vekiller İstiklal Marşı anonsu gelene kardar yerlerinden kalkmadı.

    AK Parti ve MHP'de saygı gereği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişiyle birlikte ayağa kalktı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Milyonlara yeni destek!
    Haberler Güncel TBMM'de CHP-HDP ittifakı: Başkan Erdoğan gelince ayağa kalkmadılar! İYİ Parti...
        SON DAKİKA