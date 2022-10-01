İBB bakanlıklardan gizlice almaya çalışmıştı! Şile Bozgoca Camii Kitabesi, Türkiye'ye getirildi

Yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılan ve Hollanda'da bir müzayedede satışa konulan Şile Bozgoca Camii Kitabesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla Türkiye'ye getirildi.
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenecek eserin iade sürecine, yazıtta adı geçen Hurşit Bey'in Şile'de yaşadığının, burada defnedildiğinin belgelenmesi ve köyün yaşlılarının yazıtı hatırladıklarını beyan etmelerinin önemli katkısı oldu.
İBB GİZLİ YOLLARLA SATIN ALMAYA KALKIŞMIŞTI
Söz konusu eseri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2021 yılında skandal bir uygulamaya imza atarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışışleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na haber vermeden kaçırılan milli serveti Hollanda'daki müzayedede satın almaya kalkışmıştı.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu yaptığı açıklamada eserin Kültür ve Turizö Bakanlığının girişimi ile getirildiğine dikkat çekerek, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık yetkililerimize bu önemli çalışma için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ŞİLE BOZGOCA CAMİİ KİTABESİ'NİN İADE SÜRECİ
Hollanda'da bulunan bir müzayede evinde Eylül 2021'de, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu'nun ihbarı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan incelemelerle bir cami kitabesinin satışa çıkarılacağı tespit edildi.
Üzerinde "Şile Kazasının Bozgoca Kariyesinin El Hacı İbrahim Zade Hurşit Bey'in Camii Şerifi Hayratıdır" yazılı kitabenin ülkemizden yasal yollarla çıkarılmış olmasının mümkün olmadığı tespit edildi. Söz konusu eserin bir mimari öğenin tamamlayıcı parçası olduğu, hiç bir dönem veya koşulda alım satımının yapılmasının olanaksız olduğu Hollanda makamlarına Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletildi.
Hollanda tarafı el koyma işlemi yapılabilmesi için, iki ülkenin adli birimleri arasında bir yardımlaşma talebi yollanması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile irtibata geçilerek adli yardımlaşma dosyasının hazırlanmasını talep etti.
Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanlığı tarafından Hollanda savcılık makamına iletilen dosyada Türkiye'den kültür varlıklarının çıkışının 19. yüzyılın sonundan beri yasak olduğu, bu türlü eserlerin yerlerinden koparılmalarının dahi suç olduğu, üzerinde Şile'ye ait olduğu en net şekilde belirtilen bir ifade taşıyan bu eserin Türkiye'den ayrılmasının hiç bir yasal yolu olamayacağı hususları çeşitli delillerle desteklendi..
El koyma işleminin tamamlanabilmesi için destekleyici delillere ihtiyaç duyuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi uzmanlarınca Şile Jandarma Komutanlığı, Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, Şile Belediyesi ile görüşmeler sağlandı. Belediye arşivinde yer alan bilgi ve belgeler sayesinde yazıtta adı geçen Hurşit Bey'in Şile'de yaşadığı ve burada defnedildiği, ailesinin halen Şile'de yaşamakta olduğu tespit edildi. Böylece yazıtın üzerindeki ifadeyi destekler tarihi bilgi ve kanıtlara ulaşıldı.