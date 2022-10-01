İBB bakanlıklardan gizlice almaya çalışmıştı! Şile Bozgoca Camii Kitabesi, Türkiye'ye getirildi

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu yaptığı açıklamada eserin Kültür ve Turizö Bakanlığının girişimi ile getirildiğine dikkat çekerek, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık yetkililerimize bu önemli çalışma için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ŞİLE BOZGOCA CAMİİ KİTABESİ'NİN İADE SÜRECİ

Hollanda'da bulunan bir müzayede evinde Eylül 2021'de, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu'nun ihbarı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan incelemelerle bir cami kitabesinin satışa çıkarılacağı tespit edildi.

Üzerinde "Şile Kazasının Bozgoca Kariyesinin El Hacı İbrahim Zade Hurşit Bey'in Camii Şerifi Hayratıdır" yazılı kitabenin ülkemizden yasal yollarla çıkarılmış olmasının mümkün olmadığı tespit edildi. Söz konusu eserin bir mimari öğenin tamamlayıcı parçası olduğu, hiç bir dönem veya koşulda alım satımının yapılmasının olanaksız olduğu Hollanda makamlarına Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletildi.