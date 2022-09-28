SON DAKİKA! Mersin'deki PKK'nın alçak saldırısıyla ilgili Bakan Hulusi Akar'dan flaş sözler: Suriye'den organize edildi

"GERGİNLİĞİ TIRMANDIRAN YUNANİSTAN, PERVASIZCA TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAKTADIR"

Türkiye başat aktör olarak barış ve istikrar için çabalarken "kötü komşuluğun en bariz örneğini teşkil eden" Yunanistan'ın provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı, saldırgan politikalarına devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Bu tutumuyla gerginliği tırmandıran taraf olan Yunanistan, pervasızca Türkiye'yi suçlamaktadır. Bu bir ikiyüzlülük, riyakarlıktır. Ayrıca her fırsatta Türkiye'yi başkalarına şikayet eden bu kötü komşumuz, düşmanca tavrını ortaya koymaktadır. Özellikle son zamanlarda sorumsuzluk abidesi bazı Yunan siyasiler, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini her gün yeni hezeyanlarla adeta zehirlemektedir. Yakın zamanda NATO faaliyeti gerçekleştiren uçaklarımıza radar kilidi atılması, Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir. Nitekim, ABD'li eski bir diplomat da Yunanistan'ın bu hamlesini, gerilimi tırmandırma işareti ve 'düşmanca davranış' olarak gördüğünü ifade etmiştir. Yine bu olayın hemen ardından da ticari bir gemiye Yunan Sahil Güvenliği tarafından ateş edilmesi, gerginliği yeni bir boyuta taşımıştır."

"MASUM İNSANLARIN VEBALİ YUNAN SİYASİLERİN BOYNUNDADIR"

Yunanistan'ın İstanköy Adası'na sözde soykırım anıtı yapmasını Yunanistan'ın bir başka provokasyonu olarak nitelendiren Akar, "Asıl mezalim ve soykırım, tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal girişiminde Yunanistan tarafından yapılmıştır. Kıbrıs'ta da soydaşlarımıza aynı vahşeti yapan yine bunlardır. Bu açıdan Yunan siyasiler, şayet bir utanç vesikası arıyorlarsa aynaya bakmaları kafidir. İşte bu ikiyüzlüler bir yandan bölgede istikrarı tehdit ederken bir yandan da buldukları her fırsatta, her ortamda utanmadan gerçekleri manipüle ederek Türkiye'yi şikayet etmekten, Türkiye karşıtı tavır sergilemekten çekinmemektedir" dedi.

Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarını bir kenara atıp gayrı askeri statüdeki adalara silah yığdığına dikkat çeken Akar, şunları söyledi:

"Bazılarının kışkırtması ve maalesef AB'nin de göz yummasıyla şımarık çocuk rolünü üstlenip dünyada örneği olmayan, eşi benzeri görülmemiş, akıl, mantık dışı talep ve uygulamalarla bölgede istikrarsızlığı körükleyen, sırf siyasi gelecek kaygısı ile kendi halkının kaynaklarını hoyratça heba ederek beyhude bir silahlanma gayreti içinde olan, kurulduğun günden bugüne 7 aşamada 3 kat genişlemesine, burnumuzun dibine kadar gelmesine rağmen 'Yeni Osmanlıcı' diyerek büyük bir pişkinlikle Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlayan, suni ittifaklar kurup kendi topraklarını peşkeş çeken, sonra da başkalarının arkasından diklenerek aklınca bize gözdağı vermeye kalkan, Türk azınlığın haklarını elinden alıp Türk varlığını yok sayarak asimilasyon politikalarıyla, baskıyla onları sindirmeye çalışan, adeta bilinçli kimlik soykırımı yapan, terör örgütleriyle işbirliği yapan ve onlara her türlü desteği veren, sığınmacıları acımasızca geri iterek, botlarını batırarak Ege'nin soğuk ve karanlık sularında bebekleri öldüren, sonra da pişkince insan haklarından bahsedenlerin gerçek yüzünü ve niyetlerini akıl ve vicdan sahibi herkes anlıyor. Tarih, Yunan siyasilerin uydurmalarını değil, insanları ölüme terk ettiklerini ve ellerine bebeklerin kanının bulaştığını yazacaktır. Masum insanların vebali, Yunan siyasilerin boynundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere Ege'yi mülteci mezarlığına çeviren Yunanistan'a, uluslararası kurumların güçlü bir yaptırım uygulaması ve insanlığa karşı işlenen bu suçlara 'dur' demesi gerekmektedir."