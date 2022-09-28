Mersin Mezitli'de polisevine alçak saldırı! 1 polis şehit oldu

Mersin Mezitli'de önceki gece PKK'lı teröristler, polis evine saldırı düzenledi. Polis memuru Sedat Gezer (48), kalleş kurşunla can verdi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi. Teröristlerin, bölgeye gelen 4 bekçi ile kısa süreli çatışmanın ardından yakalanacaklarını anlayınca üzerlerindeki bombayı patlattıkları belirlendi.
8.5 YILA HÜKÜMLÜ
Saldırının ardından polis evi yakınındaki çöp konteynırına bırakılan tuzak bomba da imha edildi. Gazeteci görünümündeki Dilşah Ercan'ın, PKK'nın eylemlerine katılmaktan cezaevine girip çıktığı, 2013'te Mersin'den, örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı, Kandil'de eğitim aldığı belirlendi. PKK'lı katilin, eylemleri nedeniyle 8.5 yıl hapis cezası aldığı da kaydedildi.
CHP'nin2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler, Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" raporunda, canlı bomba Dilşah Ercan'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Raporda mağdur olarak gösterilen terörist Dilşah Ercan'ın gönderdiği mektup da yer almıştı. Hainin, Azadiya Welat muhabiri olarak kendini kamufle ettiği anlaşıldı.