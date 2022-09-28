Mersin Mezitli'de polisevine alçak saldırı! 1 polis şehit oldu





CHP'nin2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler, Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" raporunda, canlı bomba Dilşah Ercan'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Raporda mağdur olarak gösterilen terörist Dilşah Ercan'ın gönderdiği mektup da yer almıştı. Hainin, Azadiya Welat muhabiri olarak kendini kamufle ettiği anlaşıldı.