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    Mersin Mezitli'de polisevine alçak saldırı! 1 polis şehit oldu

    Mersin Mezitli'de biri gazeteci görünümlü iki terörist, polise saldırdı.Polis memuru Sedat Gezer (48), kalleş kurşunla şehit düştü Yakalanacaklarını anlayınca, üzerlerindeki bombayı patlattı.

    Gazeteci kılıklı terörist

    Mersin Mezitli'de önceki gece PKK'lı teröristler, polis evine saldırı düzenledi. Polis memuru Sedat Gezer (48), kalleş kurşunla can verdi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten birinin 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi. Teröristlerin, bölgeye gelen 4 bekçi ile kısa süreli çatışmanın ardından yakalanacaklarını anlayınca üzerlerindeki bombayı patlattıkları belirlendi.



    8.5 YILA HÜKÜMLÜ
    Saldırının ardından polis evi yakınındaki çöp konteynırına bırakılan tuzak bomba da imha edildi. Gazeteci görünümündeki Dilşah Ercan'ın, PKK'nın eylemlerine katılmaktan cezaevine girip çıktığı, 2013'te Mersin'den, örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı, Kandil'de eğitim aldığı belirlendi. PKK'lı katilin, eylemleri nedeniyle 8.5 yıl hapis cezası aldığı da kaydedildi.



    CHP'nin2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler, Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" raporunda, canlı bomba Dilşah Ercan'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Raporda mağdur olarak gösterilen terörist Dilşah Ercan'ın gönderdiği mektup da yer almıştı. Hainin, Azadiya Welat muhabiri olarak kendini kamufle ettiği anlaşıldı.



        PKK'LI İKİ KADIN, BÖYLE SALDIRDI
        Teröristler, polis evinin girişindeki kulubede görevli polis memuruna, böyle ateş ettiler.



        HAİNLER BIR POLİSİ ŞEHİT ETTİ
        Evli ve iki çocuk babası Gezer, Mersin'de Akbelen Şehitliği'nde toprağa verildi.



        POLİSEVİNİ KURTARDI
        Şehit Sedat Gezer'in yaralı halde iken kalleşlere kurşun yağdırdığı görüntüler ortaya çıktı. Kahraman polisin, hainlerin içeriye girmesini engellediği belirlendi.

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        Haberler Güncel Mersin Mezitli'de polisevine alçak saldırı! 1 polis şehit oldu
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