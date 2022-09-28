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    • 28.09.2022 21:10
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik MGK sonrası yazılı açıklama! Yunanistan ve ABD vurgusu...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. MGK bildirisinde Yunanistan'ın provokatif adımlarıyla ilgili "Uluslarası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

    Başkan Erdoğan liderliğindeki kritik MGK sona erdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat sürdü.

    MGK sonrası açıklama

    Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.

    Toplantı sonrası yazılı açıklama geldi.

    MGK'da Yunanistan'ın son dönemde artan kışkırtıcı eylerimleri ele alındı. MGK bildirisinde, "Milletimizin hak ve menfaatleri için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina edilmeyecektir" denildi.

    Toplantıda ABD'nin GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararından geri dönmesi çağrısı yapılırken, çöküş sürecine giren PKK/KCK'nın yurt içinde ve dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşüldü.



    İşte madde madde o açıklama;

    Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.

    (ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

    Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz vurgulandı.

    Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, tüm ülkeler KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir.


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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik MGK sonrası yazılı açıklama! Yunanistan ve ABD vurgusu...
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